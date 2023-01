Unde au fost surprinși Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, în plin divorț. Răsturnare de situație! GALERIE FOTO

Una spun, alta fac? De necrezut unde au fost surprinși Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, în plin divorț. Imaginile vorbesc de la sine și nu se potrivesc deloc cu situația în care au ajuns cei doi, după aproape șapte ani de căsnicie. Detaliul observat de fani, nimeni nu mai știe ce să creadă acum.

La doar o zi după anunțul că au decis să pună capăt căsniciei lor și că nu mai este cale de întoarcere, unica soluție fiind divorțul, imaginile apărute pe platformele de social media au stârnit o adevărată furtună în rândul fanilor artistei.

Rareș Ciciovan, soțul interpretei de muzică populară, a fost cel care a confirmat despărțirea, fiind cât se poate de clar în declarațiile date: între el și Georgiana Lobonț „s-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare”.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a declarat soțul Georgianei Lobonț pentru SpyNews.