Tariful real al Georgianei Lobonț. Câte mii de euro cere pentru o nuntă, suma e colosală EXCLUSIV

Solista de muzică populară Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, care îi este și impresar, se despart după o căsnicie de șapte ani. Cu toate că părea doar o strașnică ceartă de tineri căsătoriți, iată că lucrurile sunt de fapt cât de poate de serioase. Să fie vorba despre bani, gelozie? Care este motivul real al dureroasei decizii? În timp ce Gheorghe Turda arată cu degetul spre soț, un celebru impresar ne-a declarat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că ”banul” face și desface într-o căsnicie.

Impresarul Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, a anunțat ieri despărțirea de solistă deși încă nu au făcut demersuri, în acte, în acest sens.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a declarat Rareș pentru Spynews.ro.