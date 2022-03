Unde ar putea continua campionatul Ucrainei. Competiția internă din țara vecină a fost suspendată din cauza agresiunii militare declanșată de Rusia la ordinul președintelui Vladimir Putin. Mircea Lucescu, antrenorul campioanei Dinamo Kiev, a reușit să se întoarcă în România după ce fusese surprins de începutul războiului în capitala Ucrainei. Il Luce a ajutat, ulterior, și la plecarea fotbaliștilor străini de la echipa sa, dar și de la Sahtior Donețk, din țara atacată de armata rusă. Mircea Lucescu a vorbit de posibilitatea continuării campionatului ucrainean în alte state, printre care și România.

Unde ar putea continua campionatul Ucrainei. Mircea Lucescu a a reușit să scape din infernul declanșat de invazia militară rusă în Ucraina. Tehnicianul celor de la Dinamo Kiev a ajuns, vinerea trecută, în România, la capătul unui drum cu mașina de aproape o zi.

Mircea Lucescu s-a implicat și în refugierea fotbaliștilor străini de la Dinamo Kiev și Sahtior Donețk. Aceștia au reușit să vină în România, după care, cu suportul FRF, au plecat în țările de origine.

„După ce am ajuns la București, am vorbit cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Am vrut să facilităm ieșirea altor jucători străini din Ucraina, nu doar a celor de la Dinamo Kiev. Eram obligat moral să fiu aproape de acei copii.

Mai ales sud-americanii, pe care i-am adus aici şi apoi au plecat din nou. Le-am urmărit călătoria pas cu pas, cu Junior Moraes, atacantul de la Şahtior, care a condus lotul. Îi mulţumesc pentru puterea de care a dat dovadă. Le mulţumesc şi lui Ceferin (n.r – preşedintele UEFA, Alexander Ceferin) şi preşedinţilor federaţiilor din Ucraina, Moldova şi România”, a declarat Mircea Lucescu pentru Gazetta dello Sport.