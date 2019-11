Lovitură pentru Simona Halep! O puștoaică de 18 îi ia fața. A pus mâna pe un contract de 5 ori mai mare decât al ei

Din păcate, loviturile continuă să vină pentru Simona Halep. După ce a încheiat anul așa cum niciun fan de-al ei nu și-ar fi dorit, o tânără jucătoare i-a „suflat” un contract baban. Cine este puștoaica ce a pus mâna pe o sumă mai mare de 5 ori decât primește Simo?

O puștoaică de 18 ani i-a „suflat” lui Halep un contract mai mare de 5 ori decât al ei

Amanda Anisimova se apropie cu pași repezi de un contract cu Nike de 5 ori mai mare decât cel al Smonei Halep. Pe lângă acesta, are și avantajul vârstei în teren se pare. Amanda a devenit rapid una dintre cele mai talentate tinere din noul val al sortului alb. La doar 18 ani, americanca de origine rusă ar putea să pună mâna pe un contract uriaș cu unul dintre cele mai cunoscute brand-uri din lume. Anisimova ar primi suma de 8 milioane de dolari pe an pentru colaborarea cu Nike, conform presei americane.

La același nivel s-ar afla și Maria Sharapova. Potrivit Forbes, campioana noastră primește de la Nike 1,7 milioane de dolari pe an, după un contract pe care l-a semnat la începutul anului 2018. Amintim că Halep a fost eliminată de Anisimova în sferturile de finală de la Roland Garros anul acesta. Evenimentele s-au oprit din evoluție pentru tânăra jucătoare în semifinalele turneului francez. Amanda a câștigat titlul de campioană de junioare la US Open în 2017 și are în palmares: un titlu WTA la Bogota și o finală la Hiroshima în 2018.

„Să trec de ea e nebunesc”