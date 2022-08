Unde a învățat Novak Djokovic expresii în limba română și cine i-a fost primul profesor. „Nu voi uita niciodată drumul cu mașina de la Belgrad la București” – VIDEO

Imaginile cu Novak Djokovic au făcut senzație. Două tinere din România l-au întâlnit într-un hotel pe celebrul jucător de tenis și l-au rugat să facă o poză. Fostul lider al clasamentului ATP a fost de acord, iar la final le-a adresat câteva vorbe în limba română. Și atunci a apărut întrebarea. De unde știe Djokovic limba română.

Pe Twitter a apărut un filmuleț în care Novak Djokovic spune în limba română: „Ce faci? Bine”. Replicile le-a spus după ce a făcut o poză cu două tinere din România, care au fost foarte surprinse când au auzit că mare campion sârb știe câteva cuvinte în limba noastră.

Novak Djokovic being the legend that he is. He met two Romanian girls and he talked a little bit in Romanian. He asked and answered: „Ce faci? Bine!” = „How are you? Good” 🤣👏🏻👏🏻👏🏻🌟

The girl who filmed the moment didn’t know who he was 😅🙈 pic.twitter.com/1nfa6jEcxJ

