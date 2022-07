Novak Djokovic riscă să nu participe la US Open. Care e motivul

Novak Djokovic încă nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului. În aceste circumstanțe, nu se știe sigur dacă sportivul va participa la ultimul Grand Slam al sezonului. După ce l-a învins, duminică, 10 iulie, pe Nick Kyrgios și a câștigat Wimbledon, jucătorul de tenis a făcut câteva declarații care au pus fanii pe gânduri. Mai participă Djokovic la U.S. Open?!

Mai participă Djokovic la U.S. Open?!

Novak Djokovic a transmis publicului larg, duminică, după încheierea meciului în urma căruia a fost declarat câștigător, că nu este vaccinat. Mai mult decât atât, sportivul nici nu intenționează să se imunizeze împotriva bolii COVID-19.

Acest lucru îl pune pe sportiv într-o poziție destul de vulnerabilă. Singura veste bună pe care o are, în aceste circumstanțe, a spus el, este faptul că certificatul verde a fost eliminat. Însă dacă poate participa luna viitoare la U.S. Open cu ajutorul unei scutiri medicale, nimeni nu știe în mod cert.

Mai participă Djokovic la U.S. Open?! Sportivul a declarat ferm că nu vrea să se vaccineze. Iar dacă va trebui să o facă pentru a participa la meciurile U.S. Open, va prefera să nu mai concureze. Organizatorii U.S. Open nu au reacționat momentan în acest sens.

Novak Djokovic a terminat pe locul doi, în fața lui Daniil Medvedev, la U.S. Open 2021. Acest lucru i-a ruinat șansa de a participa la Grand Slam-ul calendaristic.

Novak Djokovic refuză să se vaccineze

Novak Djokovic a atras atenția în spațiul public, după ce a fost expulzat din Australia, din cauză că nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Sportivul nu a putut juca la începutul anului 2022 la Australian Open, dupăce au fost semnalate mai multe probleme și în ceea ce privește viza lui.

Întrucât este încă nevaccinat, Novak Djokovic nu poate intra în Statele Unite ale Americii. Cu un program incert în ceea ce privește participarea sa în luna august la U.S. Open, sportivul a spus că așteaptă să vadă ce se va întâmpla în continuare. Deși și-ar dori să joace la New York, nu este sigur când va mai concura. Mai participă Djokovic la U.S. Open?!

„Acum sunt în vacanță. Indiferent dacă voi juca sau nu la vreun turneu în curând, cu siguranță mă voi odihni în următoarele două săptămâni. Pentru că a fost o perioadă destul de obositoare și solicitantă pentru mine în ultimele luni. Am jucat foarte mult tenis, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Am obținut ceea ce mi-am dorit aici. Aștept, sper, niște vești bune din SUA, pentru că mi-ar plăcea foarte mult să merg acolo. Acela ar fi probabil următorul turneu important, următorul mare turneu, următorul mare schimb. Dacă nu se va întâmpla asta, atunci trebuie să văd cum va arăta programul”, a spus Novak Djkovic, într-o intervenție pentru ESPN.

Novak Djokovic a câștigat al 21-lea Grand Slam

Novak Djokovic a câștigat Wimbledon 2022. L-a învins, duminică, pe Kyrgios cu 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3). A cucerit al 21-lea Grand Slam din carieră și, totodată, al șaptelea titlu la Wimbledon. Novak Djokovic se află la o singură victorie distanță de Rafael Nadal, care deține recordul tutoror timpurilor, cu 22 de Grand Slam-uri în palmares.

În ciuda succesului înregistrat, Novak Djokovic se află, luni, pe locul 7 în clasament. Iar asta din cauza faptului că Wimbledon nu a avut nicio semnificație, practic, din cauza deciziei de a interzice accesul jucătorilor din Rusia și Belarus după declanșarea războiului în Ucraina.