Unde a fugit Marina Almășan de ziua ei de naștere. Cel mai frumos cadou pe care l-a primit EXCLUSIV

Pentru Marina Almășan, ziua sa de naștere nu mai reprezintă un motiv de bucurie. Prezentatoarea tv a mărturisit pentru impact.ro că petrecerile cu o astfel de ocazie o deprimă odată cu trecerea anilor, motiv pentru care nu și-a mai sărbătorit de mult ziua sa de naștere. Cel mai frumos cadou pe care aceasta l-a primit, este cel de la fiul său, cumpărat cu banii din primul său salariu.

Marina Almășan își aniversează astăzi ziua de naștere, dar într-un mod atipic. Mai precis, nu sărbătorește, pentru că, ne spune vedeta tv, petrecerile de acest gen o deprimă. Mai mult, aceasta se află „în vârf de munte”, unde nici măcar semnal la telefon nu are, pentru a primi urări din partea cunoscuților.

„Sunt în Ardeal, între munți, unde nici semnal nu am. Am fugit de vârsta mea. Azi nu sărbătoresc, zilele de naștere mă deprimă. Peste două zile îmi lansez la Deva cartea despre Victor. Mă îmbib cu aerul strămoșilor (o parte din mine e ardelenească) și încerc să fug de latura urâtă a lumii. N-am înțeles niciodată petrecerile care marchează lăsarea în urmă a unui nou an. Să ne bucurăm că îmbătrânim? Poate că tinerețea ține si de starea de spirit, căci dacă o întrebăm pe a mea, ea staționează undeva în jurul vârstei de 16 ani și, sincer, nu mă dau în laturi de la a dansa în ploaie, a mă sui în copaci (când nu mă vede nimeni!) sau a mă îndrăgosti cu aceeași poftă ca în liceu. Dar cu toate astea, vârsta din buletin îmi dă nesfârșite bătăi de cap, emoționale și nu numai. Și nu de puține ori mă încearcă dorința de a fugi în lume și de a îmbătrâni într-un loc necunoscut, eventual de pe o altă planetă”, ne-a mărturisit vedeta.