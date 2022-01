Imagini unice cu burlacul Cătălin Botezatu în vacanța de Revelion. Locația de vis în care orice român își dorește să ajungă măcar o dată în viață. Foto și Video Exclusiv

Cătălin Botezatu, designerul vestimentar de talie internațională, și-a permis, după un an obositor, cu zeci de prezentări de modă, dar și cu sute de ore de filmări la Kanal D, o vacanță de vis, departe de țară. S-a distrat de minune, de Revelion, tocmai în Maldive, pe una dintre cele mai exclusiviste insule, unde el și gașca de prieteni au mereu la dispoziție un chelner. Cătălin Botezatu ne-a oferit, în exclusivitate, fotografii, filmări, dar și câteva impresii, din luxuriantul Maldive.

Înainte de Revelion, Cătălin Botezatu și prietenii lui și-au luat bilet cu destinația Maldive, pentru o binemeritată porție de răsfăț:

Cătălin Botezatu s-a cazat în Maldive, într-un resort exclusivist, Ozen Reserve Bolifushi, înconjurat de apă, dar nu a dorit să vorbească despre prețul vacanței, ci doar să le ofere fanilor săi, prin intermediul impact.ro, câteva fotografii cu luxuriantele peisaje, dar și câteva înregistrări video:

”Am plecat în această vacanță alături de câțiva prieteni foarte buni, ca să ne încărcăm bateriile. Am avut un an foarte greu, cu prezentări de modă, în 2021, inclusiv în Dubai. Am făcut parte din juriul concursului Mister Bulgaria, a fost un an cu multe drumuri, dar și cu filmări la Kanal D.

Aici mă simt foarte bine, avem vila pe apă, avem și tobogan, dar și un chelner care ne stă mereu la dispoziție, care ne răsfață cu șampanie. Este relaxant, mâncarea este foarte bună, mai ales pe bază de pește.

Este liniște, cald și bine, stăm și la plajă. Sunt și dansatoare din buric, la petreceri de seară, am fost primiți cu flori pe ritmuri tradiționale. A fost și un superb foc de artificii, pe 31 decembrie, a fost un chef pe cinste”, ne-a mai declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru playtech.ro