Unde a fost surprins Gigi Becali în această dimineață. E un exemplu pentru mulți români

Latifundiarul din Pipera a profitat de această dimineață pentru a merge la biserică. Dar nu la oricare, ci la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman. Află în cele ce urmează de ce a ales să facă acest lucru,

Patronul FCSB și-a început ziua bine. Acesta a mers tocmai în Teleorman pentru a se închina la cea mai veche icoană a creştinătăţii. Aceasta se află la Pantocrator, conform antena3.ro. Alături de Gigi Becali s-au mai aflat mii de alți români care au venit și ei în pelerinaj.

Latifundiarul nu a mers doar într-o scurtă vizită. Acesta a stat și la slujba de liturghie la lăcaşul de cult din Drăgăneşti-Vlaşca. Apoi s-a închinat și s-a rugat la icoana Maicii Domnului. Aceasta a fost adusă vineri noaptea, din Grecia.

„Am mai fost. Am fost și vineri noaptea. Am venit la sfânta liturghie, că e duminică azi. Am fost la icoană deja. Pelerinaj în fiecare duminică! Biserică, biserică, biserică! În fiecare duminică la Hristos, dacă vreţi să vă meargă bine. Hai, Domnul să vă ajute!”, le-a spus Gigi Becali tuturor românilor, conform sursei citate.