Unde a fost surprins Cristi Boureanu chiar ieri. Ce a putut face într-un magazin

Imagini incredibile. Iată unde a fost surprins Cristi Boureanu, fostul soţ al Valentinei Pelinel, şi ce a putut să facă într-un magazin din Bucureşti.

Pandemia de coronavirus l-a schimbat şi pe Cristi Boureanu, aşa cum se poate vedea în imaginile din galeria foto. Conform celor de la Impact.ro, fostul soţ al Valentinei Pelinel a fost surprins într-o ipostază rară. Mai exact, acesta a fost fotografiat într-o librărie din zona Dorobanţi, din Bucureşti. Aşa-i că nu vă aşteptaţi la asta?! Se pare că fostul parlamentar şi-a găsit o nouă pasiune în perioada de izolare.

Timp de 30 de minute, acesta a răsfoit cărţi, a căutat printre rafturi iar în cele din urmă a găsit volumul dorit. A citit câteva pasaje, apoi a plecat spre casă în bolidul său de lux – un Jeep Wrangler în valoare de 70.000 de euro.

Un alt lucru de lăudat este faptul că în toată perioada petrecută în incinta magazinului, acesta a purtat regulamentar masca sanitară.

După divorţul care a şocat întreaga ţară şi o dezamăgire profundă, Cristian Boureanu este din nou fericit. Acesta trăieşte, de cinci ani, o frumoasă poveste de iubire alături de Laura Dincă, o tânără mai mică cu 25 de ani decât el. Deşi începutul relaţiei nu a fost unul uşor şi mulţi nu le dădeau vreo şansă, iată că cei doi au rezistat minunat împreună.

“Nu ştiam multe despre ea. Am văzut, din poze că schiază, înoată, patinează. Că de frumoasă se vedea că e frumoasă… Şi, mai în glumă, mai în serios, i-am spus că ajung repede la Constanţa, unde locuia ea… Nici nu se dezmeticise bine din somn şi eu am apărut acasă la ea. Ne-am mutat împreună după trei săptămâni de relaţie. Am întâmpinat şi nişte greutăţi. În primul rând, am întrebat-o dacă avea 18 ani. I-am cerut şi buletinul. Şi avea. Pentru că mă speriasem, era în clasa a XI-a”, a povestit Cristi Boureanu, conform Ok Magazine.