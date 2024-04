Unde a deschis Gabriela Cristea primul magazin fizic. De aici poţi cumpăra produsele tradiţionale realizate de vedeta TV: „E o minune”

Vești bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Celebra prezentatoare TV și-a deschis primul magazin fizic, în care vinde preparate pregătite chiar de ea. De unde poți cumpăra produsele tradiţionale și ce prețuri a stabilit vedeta pentru fiecare.

Gabriela Cristea a dat din nou lovitura în afaceri. Celebra prezentatoare TV se bucură de un succes formidabil în plan profesional și acum a decis să își deschidă și propriul business în domeniul culinar, cu care deja face furori.

A fost mereu o femeie ambițioasă, care a reușit tot ce și-a propus, iar de data aceasta chiar a demonstrat că excelează. Are propriul ei laborator de cozonaci și astăzi a mai bifat o realizare: primul magazin fizic.

Locația se află în DN1 Value Center, din Balotești și deja s-a bucurat de primii clienți. Gabriela Cristea se implică în tot ce ține de acest proiect și se asigură că lucrurile merg ca la carte, muncind din răsputeri pentru a-i surprinde pe cei care îi calcă pragul.

„Yuhuu! Am mai bifat o realizare, Insula de la DN1 Value Center s-a deschis de astăzi pentru voi! Doar am trecut să văd cum arată și mă întorc în laborator. Vă așteptăm cu drag să ne degustați produsele”, a anunțat vedeta pe rețelele de socializare.