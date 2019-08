Unchiul Alexandrei, dezvăluiri despre discuția cu președintele României despre cazul Caracal. Ce i-a spus transmis Iohannis

A bătut la toate ușile pentru a-și găsi nepoata, pe Alexandra Măceșanu, și nu s-a oprit până ce nu a avut o discuție cu președintele României despre dispariția fetei. Alexandru Cumpănașu a făcut dezvăluiri despre convorbirea pe care a avut-o cu Iohannis legată de cazul Caracal. Totul s-a întâmplat la scurt timp de la declanșarea cazului care a îngrozit o țară întreagă.

Unchiul Alexandrei, despre discuția pe care a avut-o cu președintele României

Într-o intervenție la postul Antena 3, Alexandru Cumpănașu – unchiul Alexandrei Măceșanu, a mărturisit că a vorbit inclusiv cu președintele României, Klaus Iohannis, pe seama acestui subiect.

„Da, am discutat cu domnul Iohannis. Am avut o discuție telefonică, la o săptămână după ce a început această nenorocire. L-am contactat pe președinte. Mi-am folosit dreptul de petiționare, am trimis o petiție pe adresa Președinției.

M-a sunat o domnișoară de acolo să mă roage să discut cu un consilier și i-am spus că, din păcate, trecând prin CSAT, informațiile pe care eu le dețin nu i le pot da unui consilier.

Motiv pentru care la o zi sau două m-a sunat domnul Iohannis. M-a rugat să transmit condoleanțe familiei Alexandrei și mi-a spus că va analiza solicitările mele. A fost informat așa cum am fost toți informați, cred eu, de către aceste instituții infecte„, a declarat Alexandru Cumpănașu, potrivit antena3.ro.

Mama Alexandrei, apel disperat

A trecut mai bine de o lună de la dispariția Alexandrei, iar până în acest moment nu s-a comunicat un răspuns oficial privind acest caz.

Se știe că ea a fost răpită, după ce a făcut autostopul, iar Gheorghe Dincă a declarat în fața autorităților că el a ucis-o pe fată. Cu toate astea, nu s-a demonstrat nimic concret…

Mama Alexandrei a lansat un apel disperat. Dorul de fiica sa o macină pe aceasta zi de zi.

„Eu simt că trăiește. Ea este o fată puternică. Nu știu cum a avut curajul să sune la 112 și nu s-a făcut nimic… Sper ca ea singură să scape, dacă poliția nu face nimic deocamdată.

Sper din suflet ca toată lumea care ne poate da informații, că a văzut-o… Îi rugăm din suflet să ne ajute, să o găsim, să se întoarcă înapoi acasă. Înainte de a fi răpită, la botez, la majorat, era plină de viață.

Oriunde ar fi ea, o iubim din tot sufletul și o așteptăm acasă„, a transmis femeia prin intermediul unui filmuleț lansat pe o rețea de socializare.