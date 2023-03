Una dintre cele mai frumoase actriţe din lume, de nerecunoscut. A făcut istorie, internauţii sunt fără cuvinte. Foto

Una dintre cele mai frumoase actrițe din lume este de nerecunoscut. Imaginile publicate de recent au făcut furori în mediul online. Internauților le-a fost greu să creadă că este chiar ea.

Vineri, superba actriță a împlinit vârsta de 65 de ani. Pentru a marca evenimentul, blonda a publicat pe o platformă de social media câteva fotografii ce au stârnit un val de reacții.

Vedeta apare întinsă pe pat, îmbrăcată într-o pijama neagră. Detaliul ce a făcut furori: buzele uriașe, date cu ruj roșu intens.

„Gata, am făcut-o și pe asta! De ziua mea, am intrat în rândul lumii de la Hollywood”, a scris actrița, în descrierea imaginilor.

Privind fotografiile, puțini și-ar da seama că femeia cu buze false, din silicon, este nimeni alta decât Sharon Stone.

Cu câteva zile înainte de aniversare, vedeta a vorbit despre unul dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale: momentul în care a pierdut custodia fiului său adoptiv.

Invitată la podcastul „Table for Two”, Sharon Stone a dat detalii cutremurătoare din timpul procesului de custodie ce a urmat divorțului de Phil Bronstein.

„Mi-am pierdut custodia copilului”, a spus Stone. „Când judecătorul l-a întrebat pe copilul meu – băiețelul meu mic: „Știi că mama ta face filme intime?” De exemplu, acest tip de abuz din partea sistemului – că eram considerată un părinte indecent, pentru că am făcut acel film”, a continuat Stone, potrivit The Guardian .

Blonda și-a deschis sufletul, dezvăluid cât de greu i-a fost să obțină rolul din „Basic Instinct” și cum scena interogatoriului i-a marcat întreaga carieră.

„A fost oribil. Am fost atât de umilită”, a spus Stone. „Are cineva idee cât de greu a fost să joc acel rol? Cât de sfâșietor? Cât de înspăimântător? Faptul că am încercat să duc acest film complex, care înfrângea toate limitele și toată lumea protesta împotriva mea. Am dat o audiție pentru el timp de nouă luni. L-au oferit altor 13 persoane, eu l-am câștigat, iar acum râzi de mine. Am vrut doar să mă târăsc într-o scorbură.”