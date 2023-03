Scena care i-a răpit fiul lui Sharon Stone. Ce i-a făcut pe judecători să îi ia custodia celebrei actriţe: „Eram considerată o mamă indecentă”

Este una dintre cele mai frumoase și cunoscute actrițe de la Hollywood, însă viața sa a fost departe de a fi una perfectă. Scena care i-a adus statutul de vedetă internațională i-a răpit fiul lui Sharon Stone. Artista a făcut dezvăluiri sfâșietoare despre drama pe care a trăit-o în timpul procesului de custodie. Ce a putut să îl întrebe judecătorul pe băiețelul ei.

Talentată, superbă, provocatoare. Sunt ingredientele ce au stat la baza carierei fabuloase pe marele ecran a actriței Sharon Stone. Blonda a cunoscut celebritatea odată cu rolul din „Basic Instinct”, un thriller psihologic lansat în 1992.

Doar că scena interogatoriului, în care părțile intime ale actriței pot fi văzute, a ajuns, două decenii mai târziu, să o coste custodia fiului său.

Invitată la podcastul „Table for Two”, Sharon Stone a dat detalii cutremurătoare din timpul procesului de custodie ce a urmat divorțului de Phil Bronstein.

„Mi-am pierdut custodia copilului”, a spus Stone. „Când judecătorul l-a întrebat pe copilul meu – băiețelul meu mic: „Știi că mama ta face filme intime?” De exemplu, acest tip de abuz din partea sistemului – că eram considerată un părinte indecent, pentru că am făcut acel film”, a continuat Stone, potrivit The Guardian .

Actrița și fostul său soț, Phil Bronstein, l-au adoptat pe Roan în 2000.

„Oamenii se plimbă acum fără haine pe la televizorul, în mod obișnuit, iar eu am fost nud doar pentru o clipită, dar am pierdut custodia copilului meu”, a spus ea. „Glumești?”

Judecătorul i-a oferit actriței drepturi de vizitare. Decizia, susține ea, a dus la internarea ei în spital în același an, 2004, cu probleme cardiace.

Sharon Stone a vorbit despre cât de dificil a fost rolul din „Basic Instinct” și felul în care acea scenă a bântuit-o întreaga carieră.

„A fost oribil. Am fost atât de umilită”, a spus Stone. „Are cineva idee cât de greu a fost să joc acel rol? Cât de sfâșietor? Cât de înspăimântător? Faptul că am încercat să duc acest film complex, care înfrângea toate limitele și toată lumea protesta împotriva mea. Am dat o audiție pentru el timp de nouă luni. L-au oferit altor 13 persoane, eu l-am câștigat, iar acum râzi de mine. Am vrut doar să mă târăsc într-o scorbură.”