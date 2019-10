Una dintre cele 39 de victime din camionul morţii trecuse prin România. Soţia tânărului e devastată de durere

Una dintre cele 39 de victime din camionul groazei a trecut prin România. Noi informații ies acum la iveală despre tragedia care a îngrozit o lume întreagă. Ce trăiește în momentul acesta soția unui tânăr care s-a aflat în camionul morții?

Pe măsură ce zilele trec, se află noi detalii despre evenimentul tragic ce a cuprins o lume întreagă. În timp ce informații despre alte două camioane de acest gen au ieșit la suprafață, oamenii legii încearcă să stabilească identitatea celor 39 de persoane. Din păcate, rudele lui Nguyen Dinh Tu au început să se teamă mai tare, pentru că bărbatul lucrase în România în ultima perioadă și voia să se îndrepte spre Regatul Unit.

Acesta a avut un job și în Germania, tot ilegal, dar l-a pierdut în urmă cu puțin timp. Nu cu mult timp înainte de tragedie, i-a cerut soției sale să o ajute să strângă 11.000 de lire sterline pentru a putea pleca ilegal din Germania în Marea Britanie. Femeia l-a ajutat, dar atunci a început cu adevăra coșmariul ei.

„Am pierdut contactul cu el pe 21 octombrie”

„Am pierdut contactul cu el pe 21 octombrie”, a mărturisit aceasta, pentru Mirror.co.uk. „Am o datorie mare de plătit și nu am nicio speranță și nu mai am energie să fac nimic. Toți 39 au murit, sigur și el e printre victime. A murit. Nu ne-a mai rămas nimic de la el. Ștriu că s-a aflat în camionul acela pentru că rude care lucrau acolo și m-au sunat mi-au spus. Nu am vorbit cu el de zile întregi. Probabil e adevărat”, a declarat tatăl acestuia.

Toate cele 39 de victime găsite în camionul din Marea Britanie sunt din Vietnam. Este vorba despre 31 de bărbați și 8 femei. În urma veștii tragice, s-a deschis o anchetă internațională pentru a se afla vinovatul. Camionul era condus de către un irlandez, era înmatriculat în Bulgaria și a fost oprit din drum în zona industrială a Londrei.