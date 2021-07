Un virus necruțător a închis o afacere de jumătate de milion de euro, din Iași: „Nu am mai vândut nimic”

Afacerea de jumătate de milion de euro, a tinerilor antreprenori Răzvan Gheorghiu și Ionel Isari, este închisă de mai bine de jumătate de an din cauza pestei porcine africane. Ferma are peste 800 de capete și este prima de acest fel în care producția a fost întreruptă.

O fermă cu peste 800 de suine și-a închis producția, de jumătate de an, din cauza pestei porcine africane. Afacerea valorează peste jumătate de milion de euro. După ce a fost confirmat primul caz de pestă porcină (PPA), medicii veterinare au îngropat și incinerat circa 700 de animale. În acest fel, spun ei, evită răspândirea virusului.

Ferma este situată în Podul Hagiului, comuna Gorban. Cele două hale situate aici ar putea fi populate luna viitoare. Asta doar în cazul în care nu vor mai fi descoperite noi cazuri de pesta porcină africană.

„Stăm de 6 luni așa, pentru că acestea sunt regulile. Vom anunța DSVSA că vrem să aducem porci-santinelă, care să se plimbe prin hale, un efectiv mic, iar, dacă nu se îmbolnăvesc, vom putea popula din nou ferma. Nu am mai vândut nimic, pentru că producția a fost pusă pe pauză. Pierderile estimate sunt de câteva sute de mii de lei. Noi populăm halele de 2-3 ori pe an, dar, în 2021, nu am mai făcut nimic… Ferma noastră este singura din județul Iași care a fost închisă din cauza pestei porcine. Nu știm cum s-au îmbolnăvit porcii! La noi se face duș, se schimbă oamenii când vin în hale, totul este pus la punct”, susține Răzvan Gheorghiu, unul dintre fondatorii SC Prod Com Gorban SRL.