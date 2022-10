Un titular de la FCSB s-a săturat să fie criticat de Gigi Becali și de fani și a ripostat. „Eu sunt Beckham?”

FCSB s-a chinuit pe teren propriu și cu FC Argeș și echipa lui Nicolae Dică a câștigat greu cu 3-2. Unul dintre titulari nu a mai suportat criticile și a ieșit la atac. Valetin Crețu le-a răspuns ferm celor care l-au contestat. Unul dintre cei care și-au pus semne de întrebare despre calitățile lui a fost chiar patronul Gigi Becali.

FCSB a avut mari emoții la meciul cu FC Argeș. Echipa lui Nicolae Dică a câștigat cu 3-2, dar antrenorul a fost criticat de Gigi Becali. Victorios după mai bine de șase săptămâni în campionat, Valentin Crețu a ripostat. Jucătorul este nemulțumit că este mereu criticat și că a ajuns subiect de glume, din cauza execuțiilor greșite de la centrări.

Unul dintre cei care l-au criticat a fost chiar Gigi Becali. Jucătorul a fost chiar trimis în tribună din ordinul patronului. Pe postul lui a fost transferat Radu Boboc de la Farul, jucător care a costat 400.000 de euro, dar fundaș dreapta a fost folosit de mai multe ori și Ovidiu Popescu, fotbalist care acum este accidentat.

„Eu demonstrez pe teren. De când am venit aici, după două luni, eram dat afară! Am demonstrat că sunt un jucător puternic. Asta contează. An de an am ieșit cel mai bun fundaș dreapta pe datele InStat. Îmi fac treaba defensiv foarte bine, eu știu ce fac!”, a mai spus fotbalistul.