Un tânăr din Iași s-a filmat în timp ce amenința vânzătoarele dintr-un magazin că le infectează VIDEO

Glumele au luat o altă întorsătură în aceste vremuri. Un tânăr din Iași s-a filmat în timp ce amenința vânzătoarele unui magazin că le infectează cu coronavirus. Cum s-a petrecut totul?

Românii tratează deseori necazul cu ceva glume. Desigur că perspectiva aceasta este des lăudată în mediul online, pentru faptul că majoritatea glumițelor reușesc să descrețească frunțile românilor. De asemenea, numeroase provocări legate de pandemiei și de virusul care a făcut numeroase victime la nivel mondial circulă pe diverse platforme. Desigur că din vederea comedianților anonimi n-au scăpat versurile sau chiar melodiile cu același motiv – COVID- 19. Nimic deranjant…până când exagerarea intervine, iar ceea ce ar fi trebui să aducă râsete vine la pachet cu panică și jigniri. Un exemplu negativ ar fi un tânăr din Iași care nu doar că nu este speriat de virus, nu respectă nicio măsură indicată de autorități, dar și amenință cu faptul că este infectat și că le va da boala și celorlalte vânzătoare aflate în magazinul alimentar în care se află. Toate sub pretextul că este „șmecherul Iașului” și că face ce dorește.

„Am corona! Vă dau la toată lumea pentru că am de unde!”, proclamă tânărul în filmulețele pe care personal le-a urcat pe rețelele de socializare. În zadar încearcă angajații magazinului să-i explice ce și cum – șmecheria nu urmează niște reguli. „Vreți corona? Am de unde să vă dau corona! Să moară copiii mei că am de unde să vă dau”, mai spune tânărul pe filmări.

Glume în rândul generației Z

Ana – Glumițe mai bune sau mai proaste: Facem și multe miștouri, mai ales când tușește cineva în imediata noastră apropiere. Nimeni nu se abține de la banalul comentariu: „Corona, clar”. Însă nu încurajez miștoul pe net. Stau mult pe TikTok și chiar dacă dracul nu e atât de negru, tot n-ar trebui să râdem de nuanțele de gri, mai ales că au murit oameni.

Delia – Glumițe mai bune sau mai proaste: Facem multe glume de genul: „Toți o să murim la un moment dat, deci nu e panică” sau despre cum s-au golit rafturile magazinelor și oamenii cred tot ceea ce aud în online și nu își fac singuri o părere. Pe TikTok mă uit mereu și am văzut copii din alte țări care aveau coronavirus și se filmau, în timp ce făceau perfuzii. Mi s-a făcut pielea de găină. (Sursa: vice.com)