Un supraviețuitor de la Matei Balș demască neregulile din spital: „Cei care spun că nu erau probleme au minţit. A fost tot timpul frig”

Incendiul petrecut vineri la Institutul „Matei Balș” a lăsat urme adânci în sufletul fiecărui român, smulgându-i orice speranță cu privire la îmbunătățirea sistemului medical. În urma tragediei au murit 8 oameni, iar mulți alții zac prin alte spitale cu speranța că vor supraviețui.

Imediat după incendiu, pacienții sunau disperați după ajutoare, simțind că viața lor este în pericol. Unul dintre reporterii Antena3 a reușit să vorbească cu câșiva dintre ei, astfel că a aflat ce ar fi putut condus la o asemenea tragedie.

Unul dintre pacienți a povestit atmosfera infernală creată de cele două explozii. Acesta a explicat că s-au auzit două bubuitori, iar în scurt timp s-a simțit și văzut fumul gros irespirabil.

Pacientul a dezvăluit că de spaimă a luat ce a apucat cu el și a sărit în balcon, căci pe hol era imposibil din cauza fumului.

„Au fost două explozii, două! Era un fum gros să-l tai cu cuţitul. Alergau asistentele alea, infirmierele pe holul ăla de mama focului. Era fum, explozie, ţipau – Au, au!- am sărit pe balcon. N-am mai stat. Am luat ce am putut şi am sărit pe balcon.

Nu am ieşit pe hol, că pe hol era negru. Nu puteai înţelege ce este acolo. Nu se putea respira pe hol. Nu am ieşit pe hol. Când deschideam uşa, era jale. Am avut un coleg de salon, mai tânăr. El a putut să sară de la balcon, că era balcon înalt de 3 metri. Şi el a sărit jos. Eu am sărit doar pe balcon”, a dezvăluit acesta pentru Antena3.