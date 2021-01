Un român celebru a donat zeci de mii de dolari. Surpriza este alta, nu a făcut-o pentru oamenii din țară (exclusiv)

Fiul unui celebru cântăreț de muzică populară din România este unul dintre cei mai populari parlamentari din Costa Rica. El a făcut un gest remarcabil pentru mii de copii necăjiți din țara sa de adopție.

Fiul cel mic a lui Ion Dolănescu, Dragoș, a donat jumătate din salariu său pentru a oferi mâncare nevoiașilor, care, se pare că sunt tot mai mulți în Costa Rica, după ce turismul a fost aproape desființat din cauza pandemiei, iar mulți localnici au rămas fără principala lor sursă de venit.

”Timp de câteva luni am donat bani unei biserici catolice din Costa Rica, locaș de cult care are grijă de sute de mii de copii săraci și înfometați. Am donat în jur de 15.000 de dolari, în total”, a declarat Dragoș Dolănescu, în exclusivitate pentru impact.ro.