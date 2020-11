Ce i-a transmis Dragoș Dolănescu lui Ionuț, fratele său, după ce a aflat că are virusul

Vineri, cântărețul de muzică populară Ionuț Dolănescu a aflat că e bolnav de Covid-19, în urma testării făcute înainte de a pleca în America, unde voia să ajungă pentru a vota, la alegerile prezidențiale. După ce a auzit că fratele lui este bolnav, Dragoș Dolănescu a lăsat deoparte neînțelegerile dintre ei și i-a transmis un mesaj de suflet.

Celebrul solist Ionuț Dolănescu a mărturisit la Antena 3 că a fost depistat pozitiv cu coronavirus și că va sta în izolare 14 zile. Planurile lui au fost date peste cap deoarece voia să plece în America ca sa-și revadă mama, celebra cântăreață Maria Ciobanu, care este stabilită în Statele Unite, dar și pentru a vota la alegerile prezidențiale.

”Din fericire, cred că este o formă ușoară. Nu am simptome, nu am febră. Suntem bine și eu și soția mea. Din păcate, ni s-au zădărnicit planurile pentru că noi, astăzi, ar fi trebuit să fim în SUA, să luăm urnele cu asalt și să votăm în calitate de cetățeni americani. Nu aveam simptome, doar că am simțit nevoia să fac acest gest, știind că plec peste hotare. În seara zilei de vineri am fost sunat de la spital, mi s-a spus că suntem pozitivi”, a declarat artistul pentru Antena 3, potrivit Impact.ro.