Un român, cel mai bun jucător Under 23 din eșalon. Totul despre Alex Pașcanu

Alex Pașcanu este cel mai bun tânăr jucător din Segunda Division. Băiatul în vârstă de 23 de ani a încheiat sezonul pe locul 8 în campionat cu Ponferradina. Fundașul român a fost desemnat cel mai bun jucător Under 23 din eșalon. ,,Muncă în fiecare zi, fără nunți și înmormântări!”, a spus el. Iată detaliile oferite de sportiv despre viața sa și modul în care se bucură de noile vești fantastice!

Alex Pașcanu a devenit un reper la cei 23 de ani ai săi în Segunda Division. Acesta este din anul 2020 la clubul din eșalonul doi spaniol și deja arată o evoluție fantastică. Fundașul român a hotărât să își deschidă inima în fața fanilor și a oferit câteva detalii despre experiența sa.

Fostul internațional U17, U18 și U19 așteaptă debutul la naționala de seniori pregătită de Edward Iordănescu. El se bucură acum de câteva clipe libere în care dorește să se relaxeze.

De asemenea, tânărul a spus că și-a făcut deja planurile de vacanță. Sportivul urmează să plece spre Colibița, la o cabană, ulterior să meargă în Grecia.

Alex Pașcanu susține că este extrem de mândru de reușitele sale, menționând că este o recunoaștere firească a efortului depus până acum.

Cel din urmă a declarat că a jucat în ultimii doi ani în Spania în toate meciurile posibile, lucru care l-a ajutat să cuprindă experiență și să se cunoască mai bine în teren.

,,O mândrie enormă, sincer. Dar, pe de altă parte, îți spun sincer că e o recunoaștere firească pentru tot ce am făcut, dincolo de acest sezon. Ultimii doi ani în Spania am jucat toate meciurile posibile, am crescut mult în joc, am fost constant.

Uite, eu în fiecare zi, dar absolut în fiecare zi!, că e vorba de antrenament sau zi de meci, merg cu gândul doar să muncesc. Pentru că am învățat că forma poate fi oscilantă, nu o poți controla în totalitate. Fără “înmormântări” și “nunți” după meciuri!”, a mai declarat tânărul.