Un român a dat 14.000 de euro pe un BMW din Germania. Câteva zile mai târziu a avut un șoc. Mulți români pățesc la fel

Unii dintre noi nu ne permitem să achiziționăm mașini noi, astfel apelăm la zona de vânzare a autovehiculelor second-hand, iar mulți români aleg Germania pentru asta. Numai că, și nu puțini, au pățit exact ca un român care a dat 14.000 de euro pe un BMW din Germania. Citește mai departe și vezi ce a pățit la câteva zile.

Vânzătorii de mașini second-hand fără scrupule îi ademenesc pe consumatorii nevinovați să cumpere online vehicule furate. Acest avertisment vine după ce anchetatorii germani au raportat o creștere a acestui tip de activitate ilegală, care este alimentată de lipsa de vehicule noi de vânzare și de faptul că consumatorii sunt dispuși să plătească, uneori, mai mult pentru cele de ocazie.

Vezi și: Românii nu mai vor mașini second-hand. Cât a scăzut piața automobilelor vechi în țară

Infractorii care exploatează penuria de vehicule fură un vehicul, modifică numărul de identificare, creează un certificat de proprietate fraudulos și anunță mașina la vânzare online prin intermediul unor site-uri.

Hoții de mașini folosesc mai multe tactici pentru a încuraja cumpărătorul să acționeze rapid, inclusiv listarea vehiculelor furate cu mult sub valoarea de piață, reducerea vânzării cu mii de euro fără negociere și anunțarea potențialilor cumpărători că au primit mai multe oferte.

Este și cazul unui român, bucuros că își găsise mașina preferată, un model BMW, la un preț avantajos. Dar, în doar câteva zile, a avut un adevărat șoc.

După cum spune și titlu articolului, un român a dat 14.000 de euro pe un BMW din Germania. Bucuros că a găsit mașina, și la un preț bun, a discutat cu prorpietara, conform celor relatate de acesta, și a plecat spre Germania să ia mașina:

A venit un fin de al tatălui meu să mă ia de la aeroport apoi am plecat de la Dortmund spre Koblenz, pe drum aproape de Koln am sunat doamna respectivă să îmi trimită locația exactă ca să ajung la mașină.”, a mărturisit bărbatul conform publicației alba24.ro .

Am luat legătura cu acea persoană, am vorbit despre mașina, am negociat, am făcut un termen pe când aș putea ajunge. Am zburat cu avionul în data de 24.07.2023.

”Pe data de 19.07.2023 am găsit o mașină marca BMW pe Koblenz de vânzare. Am sunat câteva zile la aceasta mașină dar nu mi-a răspuns nimeni până în data de 22.07.2023!

Vezi și: Un român a cumpărat un BMW mult mai ieftin, a crezut că a făcut afacerea vieţii. Ce s-a întâmplat când a ajuns în ţară întrece orice imaginaţie

Românul, fără a bănui nimic, a ajuns la destinație, numai că presupusa proprietară îl anunța că soțul a fost nevoit să ia mașina în cauză, tocmai până în Belgia, așa că a plecat mai departe spre Belgia pentru a vedea și cumpăra mașina.

La întâlnirea cu respectivul, mai povestește românul pentru aceeași publicație, citată, actele erau în regulă, nimic nu arăta că ar fi ceva în neregulă. După o scurtă negociere, având în vedere câteva zgârieturi, a reușit să-l convingă pe proprietar să mai scadă la preț.

Bucuros nevoie mare, românul a ajuns cu mașina în Germania, direct la primărie pentru a plăti impozitul și să facă actele pentru noua sa mașină, dar:

”Miercuri, la ora 08:30 am mers la un birou să îmi plătesc impozitul și asigurarea pe o lună la mașină apoi la primărie să îmi facă actele. La primărie am intrat am dat numerele, actele și mi-a zis omul să aștept afară 5 minute.

După 5 minute a venit poliția! Apoi m-au luat la întrebări și mi-au zis că mașina are numere false și că rămâne la ei. Apoi m-au dus la poliție pentru declarații! Mașină cu acte false!

Brief mare, brief mic hârtii toate ok încât nu mi-am dat seama că e furată. Am verificat mașina și pe car vertical. Si nu a arătat ca fiind furată. De 1 lună jumăte era furată mașina și poliția din Belgia și Germania nu a fost în stare să găsească mașina ca fiind furată!”, a mai precizat românul, conform sursei citate.