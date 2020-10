Un român l-a salvat de la moarte pe un șofer în Franța. Este șocant cum l-a găsit în mașină

Cătălin Firu, un șofer român de TIR, a salvat viața unui camionagiu lituanian, pe o șosea din Franța. Colegul său străin a adormit la volan și s-a răsturnat cu autotrenul pe marginea drumului. Viteza de reacție a românului i-a salvat viața.

Firu se afla în cursă când un alt șofer de TIR, care circula în fața lui, a ațipit în timpul mersului, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu camionul. Românul a oprit fără să ezite, a sărit din camion și s-a aruncat pe cabina răsturnată pentru a vedea starea colegului de drum. Acesta l-a găsit pe bărbat înfășurat cu centura de siguranță în jurul gătului, ”atârnând în ea cu propria greutate”.

Inițial, acesta a fost împiedicat de ceilalți francezi să intervină și rugat să aștepte intervenția autorităților. Românul a decis, însă, să taie cu cuțitul centura care îl sugruma pe conducătorul auto străin. Gestul i-a salvat viața omului, după spusele membrilor echipajului de la Jandarmerie, care au ajuns primii la fața locului. Întâmplarea a fost relatată de Ilie Matei, un alt șofer de TIR profesionist, activ pe rețelele de socializare. Tot el a postat pe Facebook, pe pagina numită ”Eroi în spatele volanului”, imagini de la intervenția salvatorului român.

În secțiunea de comentarii, Cătălin Firu a scris: „E mult spus erou. Doar un coleg de trafic…Poate am gresit,nu m-am gandit o secunda ca ma pot pune in pericol, desi am acasa o sotie si doi copii….dar asta sunt eu, Firu Catalin si atat.Coleg cu voi,cu bune cu rele mancam aceeasi paine cu gust amar.E mult spus erou,doar un om…”.