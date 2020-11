Un polițist din Vâlcea investighează criminali ziua, iar noaptea trăiește altă viață: ‘Doar chinezii mai fac asta’ (exclusiv)

Fiecare dintre noi are un servici din care ne câștigăm traiul, dar unii dintre noi avem și pasiuni. La unii devin realitate, la alții rămân doar o simplă dorință. Cazul unui polițist din Vâlcea, Nelu Diaconu, este o dorință devenită realitate, peste noapte, și aici litarlmente este așa.

Fiecare dintre noi, atunci când eram mici, ne doream să fim polițiști, pompieri, medici, etc. Nelu Diaconu, se pare că a avut mai multe dorințe când era mic.

Una dintre ele a fost aceea de a fi polițist, ceea ce și este, și face meseria asta de 25 de ani, de la aboslivrea, în 1995, a Școlii de agenți de Poliție ”Vasile Lascăr”, din Câmpina.

În afară de acest vis, devenit realitate, Nelu Diaconu, ajuns acum la 47 de ani, în timp și-a descoperit și o altă pasiune, mai puțin neobișnuită la un cadru de poliție.

Cealaltă pasiune a agentului-șef de poliție din Brezoi, este muzica. Agentul spune că ”e o pasiune pe care o fac strict în timpul liber”.

Într-un interviu acordat redacției Impact.ro, Nelu Diaconu a povestit cum se împacă profesia de polițist cu cea de rocker.

”Muzica e o pasiune pe care o fac strict în timpul liber. Pot spune că am avut noroc de colegi și de șefi care au înțeles situația, unii dintre ei chiar m-au încurajat să merg mai departe. Din muzica rock se poate trăi, mai degrabă se putea. Sunt artiști și chiar trupe care fac play-back, dar sunt plătiți mai bine decât noi.”, a declarat Impact.ro, Nelu Diaconu.

Agentul-șef, Nelu Diaconu, le-a povestit colegilor noștrii că atât pe plan profesional, la formațiunea de investigații criminale din cadrul Poliției Brezoi, cât și cea cu trupa sa de rock, ”Prometeu”, a avut activitate intensă în această perioadă.

Dacă pe plan profesional a avut parte de cazuri grele, dar pe care le-a dus la bun sfârșit, pe plan muzical, în pandemie, alături de trupă, au avut multe înregistrări.

În trupa a cărui solist este Nelu Diaconu, mai activează și fiul acestuia, Dragoș, care cântă la baterie.

”Am înregistrat recent multe piese, prelucrări din folclor, pot fi ascultate pe Youtube, ”Singur”, ”Amintiri”, ”Nevasta mea”, ”Viața pe motor”, ”Cenușăreasa”, ”Dă, mamă, cu biciu-n mine!” și ”Aripa regăsită”, piesă compusă în 1988, pe care am reorchestrat-o și înregistrat-o anul acesta. Am început înregistrările pentru un album, avem deja 16 piese. Trupa ”Prometeu” am înființat-o în 1986, la Horezu. În prezent, din formație mai fac parte Florin Profeanu (bass), Narcis Deaconu-clape, Marinescu Adrian-chitară și Dragoș, fiul meu, la tobe.”, le-a mai povestit colegilor, Nelu Diaconu.