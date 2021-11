Un poliţist de penitenciare din Târgu Jiu, cel mai bun participant al unui campionat internaţional de masaj din Peru

Un polițist de penitenciare din Târgu Jiu a fost declarat cel mai bun participant al unui campionat internațional de masaj. Acesta s-a desfășurat în Peru, iar Valeriu Cristian Bărbuică a reprezentat România, făcând parte din lotul echipei naționale.

Românul nostru a participat la două dintre cele șase categorii ale concursului: wellness & SPA și free-style. Competiția a avut loc acum o lună și jumătate, iar la aceasta au participat 98 de concurenți. Cele două medalii câștigate de polițist sunt primele obținute la o competiție internațională.

După ce a participat la concursul din Peru, Valeriu Cristian Bărbuică a plecat spre Italia, acolo unde a avut loc o altă competiție de masaj. La fel ca și în Peru, polițistul i-a impresionat pe jurați și a reușit să obțină locui I la categoria destinată străinilor.

„Am mai participat în acest an la Campionatul Balcanic, unde am obţinut locul IV. După competiţia din Peru am participat la un concurs internaţional în Italia. A fost o categorie destinată participanţilor din afara Italiei, la care au participat 18 maseuri din opt ţări. Eu m-am clasa pe primul loc la categoria destinată străinilor. Nu mă aşteptam să câştig“, a precizat maseurul.