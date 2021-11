Un poliţist de la IPJ Giurgiu a picat în plasa unui coleg, care i-a sugerat să depună o cerere la şefii instituţiei pentru a primi un porc de Crăciun

Un polițist i-a cerut comandantului său un porc de Crăciun, după ce a fost păcălit de un coleg, care i-a spus că șefii sunt obligați prin lege să îl recompenseze cu un porc. Aceștia i-au mai spus că masa animalului este stabilită în funcție de vechimea fiecăruia în Poliție.

Luând în serios spusele colegilor, polițistul a întocmit raportul, care a ajuns mai apoi pe masa superiorilor. În document, agentul a precizat că are o vechime de 4 ani și ar vrea ca porcul să cântărească 160 de kilograme.

„Am onoarea să vă expun următoarele: vă rog să aprobați repartizarea unui porc de Crăciun conform ordonanței nr. 114/2018 din data de 17.11.2021. Având în vedere că am o vechime de 4 ani la Serviciul rutier Giurgiu, aș dori să aibă greutatea în jur de 160 kg. Față de cele expuse, rog dispuneți” – a scris polițistul în „Raportul” său datat 19.11.2021 și adresat șefului Serviciului Rutier Giurgiu.

După ce comandatul a văzut raportul, a demarat imediat o anchetă, iar acum se fac verificări. Urmează ca agenții glumeți să fie identificați de conducerea unității de poliție. În cazul în care se concluzionează că au încălcat regulile, vor fi sancționați.

Un polițist de penitenciare din Târgu Jiu a câștigat un concurs de masaj internațional, organizat în Peru. Valeriu Cristian Bărbuică a participat la două categorii: free style și Welness&SPA. La competiție au participat 98 de concurenți.

După ce a câștigat cele două medalii, românul nostru a plecat direct în Italia. Aici a reușit să-i impresioneze din nou pe jurați, obținând locul I la categoria destinată străinilor, unde au participat 18 maseuri din opt țări.

„Am mai participat în acest an la Campionatul Balcanic, unde am obţinut locul IV. După competiţia din Peru am participat la un concurs internaţional în Italia. A fost o categorie destinată participanţilor din afara Italiei, la care au participat 18 maseuri din opt ţări. Eu m-am clasa pe primul loc la categoria destinată străinilor. Nu mă aşteptam să câştig“, a precizat maseurul.