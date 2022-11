Un oraş întreg a fost scos la vânzare cu 260.000 de euro. Unde se află localitatea care costă cât un apartament în Bucureşti

Dacă orașul tău pare mult prea dens, iar zgomotul traficului te calcă pe nervi, de ce nu te muți în Spania rurală. Ai șansa să cumperi un oraş întreg a fost scos la vânzare cu 260.000 de euro. Există un anunț pe principalul site web al pieței imobiliare din Spania. Anunțul îi ademenește pe visătorii vieții la țară cu o ofertă de cumpărare cât un apartament în București..

Salto de Castro, localitatea spaniolă departe de civilizație

Salto de Castro este o localitate situată în provincia Zamora, în regiunea slab populată Castilia și Leon, din Spania. Conform datelor, localtiatea a fost construită de o companie hidroelectrică locală.

Aici au fost găzduiți angajații care lucrau la barajul adiacent. Cu toate acestea, mecanizarea muncii a făcut ca locurile de muncă ale acestora să devină inutile, iar locul a fost abandonat în 1989. Acum, după ce nu a mai rămas nimeni aici, s-a luat decizia de a fi scos la vânzare. Așdar, un oraş întreg a fost scos la vânzare. Suma este de 260.000 de euro.

Poți deveni primarul pe viață al propriului tău sat scos la vânzare cu 260.000 de euro

Dacă te interesează să te muți într-o zonă departe de civilizație, ai șansa să cumperi un oraș întreg scos la vânzare cu 260.000 de euro. Dacă te decizi să-l cumperi, ai primi 6.000 de metri pătrați construiți și repartizați în mai multe clădiri, scos la vânzare cu 260.000 de euro.

Suprafața include 44 de locuințe, dintre care cinci sunt independente. De asemenea, are și alte facilități. Salto de Castro are un bar și o biserică, o școală. Are chiar și un han cu spălătorie și sală de mese, cu un proiect pentru construirea a 14 camere.

Există, de asemenea, vechi cazărmi ale Gărzii Civile, o piscină și o zonă de sport. În plus, la câțiva metri se află un lac de acumulare. Aici cumpărătorul ar putea chiar lansa o bază turistică, dacă dorește.

Oferta este o afacere la doar 39 de euro pe metru pătrat. În ceea ce privește prețul total, cu acești bani nu ți-ai putea permite decât un apartament în orice mare oraș european în zilele noastre.

Aparent, Salto de Castro a fost cumpărat de la compania hidroelectrică în anul 2000. Cumpărătorii erau o familie care intenționa să îl transforme într-un loc turistic. Însă, apoi a venit criza din 2008 și a pus lucrurile în stand-by.

Vestea bună este că acum trăim vremuri de interes masiv pentru subvenționarea dezvoltării din partea guvernelor regionale și a Uniunii Europene. Proprietarii indică faptul că persoana care va achiziționa orașul, scos la vânzare cu 260.000 de euro, va avea acces la subvenții din partea guvernului spaniol și a regiunii Castilla y León.

Potrivit unui studiu anterior pregătit de proprietari, investiția de care ar avea nevoie orașul pentru a fi 100% operațional și a începe să fie profitabil nu ar depăși două milioane de euro.

Așa că, dacă te decizi, poți deveni proprietarului unui oraş întreg a fost scos la vânzare cu 260.000 de euro. Ce zici, te interesează?