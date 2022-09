Ce a păţit un turist român în Spania. Avertisment serios, nu o să se mai întoarcă acolo niciodată: „Nu mi-a venit să cred”

Există sejururi fără reclamații? Nici măcar remarci minore de genul „orezul era rece” sau altele asemenea? Pare aproape imposibil, pentru că asta ar însemna că așteptările noastre au fost stabilite perfect. Acest lucru este posibil doar atunci când știm exact ce ne așteaptă, ca în cazul destinațiilor repetate. Dar, atunci când încerci locații noi, poți păți exact ce a păţit un turist român în Spania. De altfel, românul a transmis un avertisment serios, spunând că nu o să se mai întoarcă acolo niciodată.

Întotdeauna există o diferență între ceea ce ne așteptăm și experiențele noastre de călătorie. Iar atunci când această diferență se dovedește a fi mai mare decât ne așteptam, putem fi dezamăgiți.

Următorul pas poate fi depunerea unei plângeri. Cu alte cuvinte, o reclamație este rezultatul unei dezamăgiri față de ceva care s-a dovedit mai rău decât ne-am fi putut aștepta în mod rezonabil.

Cel mai clar caz apare atunci când un serviciu contractat nu a fost prestat. Atunci când un turist rezervă și plătește pentru un sejur la un hotel de 4 stele și ajunge într-o pensiune mică. Atunci are dreptate să se plângă și să își ceară banii înapoi, nu-i așa?

Sau, cum este și cazul turistului nostur, după ce a plătit o anume sumă pentru un sejur în Spania, să se trezeacă că i se cer mai mulți bani. De altfel, internauții au aflat ce a păţit turistul român în Spania:

Atunci am simțit prima dată că îmi bagă mâna în buzunar. Strâmtorat de situație și la rugămințile prietenei mele, care se intimidase, am plătit acei bani. Ne-am gândit și că nu putem scoate banii plătiți deja de la ei. Sau că și dacă o să-i restituie, o vor face peste nu știu cât timp.

„Primul șoc a fost când am făcut formalitățile la hotel, odată ajunși acolo. Deși noi am plătit totul în avans din martie, ni s-a spus că toate prețurile s-au modificat. Așa că ne-au cerut bani în plus. Și nu a fost vorba de o sumă tocmai mică, ci de 280 de euro.

După ce i s-au cerut bani în plus, mai povestește românul, a avut parte și de alte surprize pe plaja din stațiunea spaniolă. Conform acestuia, i s-au cerut bani în plus și pentru șezlongurile folosite pe plajă, deși erau incluse în prețul sejurului, mai spune românul:

„Nu mi-a venit să cred când un Pedro din ăsta obraznic a venit să îmi ceară bani pe plajă că îi folosesc șezlongurile. I-am spus că sunt cazat la hotel. Că e o facilitate inclusă în preț. Dar individul nu înțelegea bine engleza sau se făcea că nu pricepe.

A fost a doua oară când am simțit că îmi bagă mâna în buzunar. De data asta nu am mai făcut nicio concesie. L-am luat de braț și am vrut să-l duc la colegii săi de la hotel, însă a refuzat. A dat din mână ca și cum ne-ar face un favor mare și ne-a lăsat în pace.

Toată treaba asta mi-a lăsat un gust amar. Sigur nu mă mai întorc în Spania. Am auzit tot felul de povești despre hotelurile din România. Dar mie nu mi s-a întâmplat niciodată ceva aiurea în țară. Uite că mi s-a întâmplat în Spania. Și nu oriunde, ci la Lloret de Mar, stațiune de top la ei.”; a fost concluzia turistuli român.