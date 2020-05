Un om din echipa Vocea României a primit o nouă emisiune la PRO TV. Când o poți vedea

PRO TV a lansat o nouă emisiune, a cărei gazdă este un om din echipa Vocea Româniai. Noua provocare a stației are ca bază revelația social media, aplicația chinezească Tik Tok.

Tendințe și tutorile despre platforma Tik Tok, într-o emisiune pe PRO TV Plus, numită ”How to Tik Tok”. Show-ul este disponibil pe platforma de streaming în fiecare marți, de la ora 11:00. Produția o are ca gazdă pe Aquene (Alexandra Costache), unul dintre artiștii care fac parte din backing-vocal-ul concursului de talente. Emisiunea este realizată în parteneriat cu Tik Tok România.

„Sunt absolut fascinată și pasionată de TikTok. Aici poți face o infinitate de videouri și e un lucru extrem de bun că din ce în ce mai mulți oameni își deschid conturi. În primul rând, TikTok înseamnă relaxare, distracție, dar și dezvoltarea imaginației”, spune Aquene.

Ce este Tik Tok

În anul 2017, compania din Beijing, Byte Dance, a achiziționat pentru un miliard de dolari start-up-ul Musical.ly din Shanghai. Este vorba despre un start-up de succes internațional deja, ce lansase în 2016 pe piața chineză o aplicație asemănătoare care purta denumirea de Douyin și avea peste 200 de milioane de utilizatori. Așadar, aplicația Tik Tok de astăzi are la bază vechea aplicație Musical.ly.

Rețeaua-fenomen se bazează pe un conținut muzical. Toate înregistrările video încărcate pe Tik Tok sunt formate dintr-o combinație de dans și mimă pe piese deja celebre, dar și scenete ori dansuri făcute special pentru a capta atenția publicului.

Aplicația susține că ajută la formarea unei comunități cu utilizatori diferiți care au aptitudini și puncte de vedere culturale total diferite, dar care se adună în jurul unui interes comun: divertisment, promovare, unicitate.

