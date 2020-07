Un nou scandal pentru Alessandra Stoicescu. De ce e acuzată acum vedeta Antena 1

Alessandra Stoicescu, din nou în mijlocul unui scandal. Știrista de la Antena 1 a fost luată în vizor din cauza publicității mascate la teste covid și la un ceai de slăbit, promovat și de alte vedete.

Alessandra Stoicescu, Daniel Buzdugan, Adi Mutu, Bianca Drăgușanu, Andreea Tonciu sau Loredana Chivu promovează, în postări nemarcate ca publicitate, celebrul ceai de slăbit Sicuroslim, regăsit pe pagina multor altor persoane publice din România. De asemenea, prezentatoarea Observatorului principal de la Antena 1 face reclamă mascată și la teste COVID. Ziariștii de la Libertatea i-au intervievat pe ”inculpați” și au descoperit alte atitudini, dar și câteva argumente.

„Ați observat tocmai postările cu ceaiul, probabil datorită siluetei mele . Pe toate conturile din social media, postările care conțin numele și linkul activ către un produs, un loc sau o companie, sunt postări asumate de promovare”, a spus știrista.

Vedetele primesc în jur de 1.000 de euro pe lună pentru aceste postări, susțin sursele publicației citate.

„Eu în ultima perioadă beam câte opt, nouă cafele pe zi. Începusem să am dureri mari de stomac. Așa am ajuns la firma asta de ceaiuri pe care chiar îl consum. Beau ceaiul ăsta pentru că mă ajută. Am un contract cu ei, primesc bani, iar în postările mele trebuie să îi tăguiesc și să scriu profilul paginii respective. Nu cred că încalc ceva că nu marchez postarea cu publicitate. Nu există o reglementare clară în acest sens. Nu?”, a spus matinalul de la ZU, Daniel Buzdugan .

Adelina Pestrițu a marcat

Adelina Pestrițu a fost singurul influencer care și-a marcat publicitatea: „Ar trebui să ne marcăm postările, pentru că trebuie să fim transparenți cu cei care ne urmăresc. Așa cum între influencer și clientul de publicitate este un contract care stabilește înțelegerea, tot așa asumarea publicității este normală între influencer și cei care îl urmăresc pe respectivul influencer”, a explicat pentru Paginademedia.ro.