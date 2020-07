Toți bărbații au admirat-o pe Adelina Pestrițu! Ce s-a văzut când a apărut așa pe plajă la Mamaia

Adelina Pestrițu a avut o apariție incendiară la malul mării. Toți bărbații prezenți au admirat-o pe vedetă, iar aceasta i-a răsplătit cu vârf și îndesat purtând un costum de baie mulat, care i-a scos în evidență corpul bine lucrat, dar și bustul generos.

Adelina Pestrițu a poposit pe litoralul românesc alături de soțul ei. De asemenea, vedeta a postat pe pagina proprie de Instagram o fotografie alături de soțul ei. „Drumurile noastre ne aduc mereu in locul in care Virgil m-a cerut in casatorie #husbandandwife”, a scris Adelina Pestrițu în dreptul fotografiei.

Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă

Pe de altă parte, Adelina Pestrițu, de puțină vreme, s-a mutat în casă nouă, alături de familia ei. „Plănuiam de multă vreme să facem acest pas, însă nu am reușit să ne organizăm până acum. Atât de nepregătiți am fost încât nici vechea locuință n-am reușit să o punem pe site-urile de specialitate spre vânzare, dar norocul ne-a bătut la ușă. În persoană.

Și a fost și al naibii de decis. Astfel am fost “obligați” practic s-o luam din loc, cum se spune, și să ne căutăm o nouă locuință. De data aceasta o casă pe pământ așa cum visam. O casă pentru o familie mai mare decât formula actuala, poate…”, a spus Adelina Pestrițu.

Adelian Pestrițu a făcut modificări pe gustul ei noului cămin

Bruneta și-a ales casa în care s-a mutat într-un timp foarte, foarte scurt. A fost un fel de dragoste la prima vedere, Adeinei Pestrițu luându-i doar două ore și jumătate să se hotărască. „Și nu degeaba cred eu în energia oamenilor și a locurilor. În două ore și jumătate am găsit casa pe care ne-o doream. Care le are pe toate. Din perspectiva noastră, evident.

Și cum femeile întotdeauna au o altă viziune despre cum le-ar plăcea lor să trăiască și să arate căminul familiei, chiar dacă era “full options” evident că nici eu n-am făcut excepție de la regula și am intervenit cu “mici modificări”. Atât de mici încăt am decalat mutatul nostru cu aproape 2 luni. Așa sunt femeile, nu vă mirați. N-o sa ne înțelegeți niciodată#joke”, mai spunea Adelina Pestrițu.