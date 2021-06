Un nou scandal la Survivor România. Zanni a răbufnit, cum s-a transformat

Presiunea competiției își spune cuvântul, iar concurenții de la Survivor România ajung să se certe din lucruri mărunte. Albert Oprea și Sebastian Chitoșcă s-au luat la harță. Ce a spus Zanni despre Elena Marin și ce se va întâmpla în ediția de joi, 24 iunie.

Noi conflicte iau naștere la Survivor România, după ce Albert Oprea și Sebastian Chitoșcă își aruncă anumite cuvinte dure, pe traseu. În timpul jocului pentru recompensă al săptămânii, Războinicul și Faimosul au parte de o altercație de zile mari. Se pare că cei doi concurenți din Republica Dominicană nu se înțeleg atât de bine.

Conflictul dintre Zanni și Elena Marin este departe de a se fi încheiat. Trapperul a acuzat-o, din nou, pe celebra coregrafă de faptul că ar fi falsă, după ce a început să plângă în Consiliul de eliminare de duminică, 20 iunie, atunci când a fost eliminat Stefan Ciuculescu din competiție.

Ce a declarat Ștefan Ciuculescu după ce a fost eliminat de la Survivor. Fostul portar de la Rapid a fost propus de către favoritul publicului, Zanni:

„Așa cum am spus în urma voturilor, mă așteptam. Îmi pare rău că părăsesc competiția acum că se apropie de final, dar toți avem o ață pe care trebuie să mergem, iar ața mea la Survivor s-a terminat aici, în această seară. Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele.

Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste șapte persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte….este o vorbă: „ce se întâmplă în Las Vegas, rămâne în La Vegas”, iar pentru mine tot ce s-a întâmplat la Survivor, rămâne la Survivor. Toți cei șapte îmi vor rămâne în continuare prieteni.

Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei opt. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dvs. Le doresc celor șapte baftă și sunt bucuros că am avut ocazia să dorm cu voi în baracă și că am împărțit același camp. Elenuș, ce-mi doresc de la tine e să te văd în finală și mai lasă gloanțele să treacă pe lângă tine, nu te mai înfige în ele”, a declarat Ștefan Ciuculescu la Survivor România.