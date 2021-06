Eliminare neașteptată la Survivor România. Ce s-a întâmplat după anunțul lui Daniel Pavel

S-a lăsat cu lacrimi și suspine duminică, la Consiliul de eliminare de la Survivor România. Nimeni nu se aștepta la o asemenea răsturnare de situație. Cine este concurentul care a părăsit competiția din Republica Dominicană. Până și fanii s-au blocat. Ce s-a întâmplat după anunțul lui Daniel Pavel.

Faimoșii au mai pierdut încă un coechipier de valoare. Ștefan Ciuculescu a fost eliminat de la Survivor România, în timpul Consiliului de eliminare de duminică, 20 iunie, după ce a fost propus de către Zanni, favoritul publicului de la echipa roșie. Războinicii s-au salvat, după ce Andrei Dascălu a strâns cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, a doua săptămână la rând. Luptătorul K1 a votat-o, la rândul său, pe Maria Chițu în favoarea prietenului său Marius Crăciun.

Publicul a decis, și în această săptămână, cine este cel care merită să plece în România, iar cel care a părăsit competiția în lacrimi a fost chiar Ștefan Ciuculescu. Deși fostul portar de la FCSB și Rapid a fost favoritul publicului în trecut, acesta nu a avut nicio șansă atunci când a fost pus în linie cu Elena Marin, Albert Oprea și Maria Chițu.

Emoționat și cu lacrimi în ochi, Ștefan Ciuculescu a mărturisit că regretă faptul că nu ajunge în finală, încurajându-și coechipierii din echipa roșie să aducă marele trofeu Survivor în România.

„Așa cum am spus în urma voturilor, mă așteptam. Îmi pare rău că părăsesc competiția acum că se apropie de final, dar toți avem o ață pe care trebuie să mergem, iar ața mea la Survivor s-a terminat aici, în această seară. Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele.

Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste șapte persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte….este o vorbă: „ce se întâmplă în Las Vegas, rămâne în La Vegas”, iar pentru mine tot ce s-a întâmplat la Survivor, rămâne la Survivor. Toți cei șapte îmi vor rămâne în continuare prieteni.

Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei opt. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dvs. Le doresc celor șapte baftă și sunt bucuros că am avut ocazia să dorm cu voi în baracă și că am împărțit același camp. Elenuș, ce-mi doresc de la tine e să te văd în finală și mai lasă gloanțele să treacă pe lângă tine, nu te mai înfige în ele”, a declarat Ștefan Ciuculescu la Survivor România.