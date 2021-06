Ștefan Ciuculescu a decis să spună adevărul despre relația dintre el și Elena Marin. Fostul concurent Survivor a izbucnit în lacrimi, în direct.

Ștefan Ciuculescu a făcut primele declarații după ce a fost eliminat de la Survivor. Publicul a fost cel care a decis eliminarea lui, Faimosul având cele mai puține voturi.

El a izbucnit în lacrimi și le-a mulțumit susținătorilor lui. Apoi, sportivul a vorbit despre relația cu Elena Marin, cea de care s-a apropiat la Survivor, iar apoi s-au distanțat.

Faimosul a explicat că nu a existat niciun conflict între Elena Marin și el, însă motivul pentru care s-au distanțat a fost Maria, războinica de care Elena s-a apropiat cel mai mult.

”Eu cu Elena nu am avut niciun conflict. Nu mă asteptam sa spuna asemenea lucruri, ca eu m-am indepartat de ea.

Eu nu m-am indepartat de ea absolut deloc. Ea s-a regasit in Maria, fiind si ea fata. Si nu pot eu ca barbat sa ma bag in discutiile lor. Si de acolo a realizat ea ca m-am apropiat eu mai mult de Sebi si de Zanni. Dar sunt barbat, nu?

Nu pot sa ma bag eu in discutiile voastre pe care le aveti pe plaja. Sunt niste chestii pe care cred eu ca Elena nu le-a gandit si nu le-a spus cu rautate. Dar modul ca o spune si nu ca mi-o spui mie in fata, ca nu era niciun fel de problema. Dar momentul in care i-o spui Mariei ma deranjeaza.

Tocmai de aia am preferat sa schimb si eu atitudinea fata de ea. Poate nu a fost corect, poate ca am gresit, dar asta am simtit sa fac. Si nu-mi pare rau. Nu am intrat in niciun joc.

Eu mi-am spus parerea despre Elena realistica din ultimele doua saptamani”,

