Un nou post TV apare în România. Ce vor putea vedea nou românii la televizor

Un nou post TV apare în România! În 2012, din motive financiare, Consiliul de administrație al Televiziuii publice lua decizia de a închide unul din posturile sale. Dar, avem vești pentru telespectatorii postului național. Conform anunțului de astăzi, un nou post TV apare în România. Am aflat și ce vor putea vedea nou românii la televizor, la acest post TV.

În urmă cu mai bine de 20 de ani, conducerea televiziunii publice lua decizia de a deschide un post TV pentru o anume categorie de telespectatori. În data de 26 aprilie 2002 TVR Cultural avea prima sa emisie în eter.

Postul a funcționat timp de 10 ani, până în 2012, când în urma unor restructurări, bord-ul TVR lua decizia de a închide definitiv canalul. Actualul Președinte TVR, Dan Cristian Turturică, vorbește despre demersurile de relicențiere și redeschidere a acestui post, TVR Cultural:

Timp de 10 ani, TVR Cultural a avut producții proprii, dar și externe, toate cu tematică culturală. De la filme, dezbateri pe teme culturale, și până la filme, toate erau difuzate pe post, timp de 10 ani.

Timp de 10 ani, TVR Cultural a avut cel puțin 22 de producții proprii, difuzate zilnic pentru telespectatorii români. Momentul desființării postului, justificat de conducerea de atunci, era unul al unor incertitudini financiare.

În 2012 guvernul Victor Ponta era cel care semna OUG prin care se cerea SRTV-ului de atunci redresarea economică și, implicit, decizia de a închide posturile care aduceau pierderi instituției. Claudiu Săftoiu, președintele SRTV în 2012, întrebat find de ce s-a închis postul, declara:

„Pentru ca trebuia desfiintat (…) Când în casa în care trăiești nu mai intră bani, va trebui să faci de așa manieră încât să închizi o cameră sau alta și să te mulțumești cu ceea ce se mai poate. TVR Cultural avea cheltuieli de 650.000 de euro pe lună.

Eu am avut o ofertă maximală – TVR 3, TVR Info şi TVR Cultural să fie suspendate până la vremuri mai bune. Nu s-a putut cu TVR 3. Am acceptat lucrul acesta, ca să nu cadă complet planul de redresare. Am cerut însă costuri zero pentru acest post.”, justifica Claudiu Săftoiu decizia de închidere a TVR Cultural.