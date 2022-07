Victor Ponta pune tunurile pe Laura Codruța Kovesi: „Asta e problema”

Kovesi, acuzată de trădare! După anunțul privind transpunerea directivei europene privind azertizorii de integritate în legea națională, Victor Ponta a trecut la acuzații grave. Procurorul șef al EPPO ar lucra în mod deliberat ca anumite fonduri europene să nu poată fi accesate de Guvernul de la București. Țara noastră riscă să fie privată în mod intenționat de bani de la Bruxelles.

Reacția Laurei Codruța Kovesi privind posibila sesizare la Comisia Europeană pentru activarea mecanismului de condiționarea a fondurilor europene de către statul de drept în România nu a trecut neremarcată. Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur la adresa procurorului șef al EPPO. Iată ce acuzații noi i se aduc Laurei Codruța Kovesi!

După ce și-a explicat demersul, invocând modul în care a fost transpusă directiva privind avertizorul de integritate, Laura Codruța Kovesi a fost acuzată de trădare națională. S-a întâmplat în direct, la o emisiune televizată, când fostul premier Victor Ponta a răbufnit.

România ar fi singura țară care nu poate să folosească banii europeni alocați. Potrivit fostului șef de Guvern, este vorba despre o sumă de 1, 4 miliarde de euro, pe care Executivul de la București nu a primit-o încă de la Bruxelles. Banii ar fi trebuit să fie primiți sub formă de fonduri europene, din bugetul 2007-2014. Însă procedura a fost blocată din cauză că sunt în derulare câteva anchete deschise pe subiecte legate de fraudă.

„În 2012 – 2016 am reușit să luăm totuși aproape 30 de miliarde de Euro de la Uniunea Europeană – și atunci Doamna Kovesi & Co. ne-au făcut sute de dosare că să ne „băgăm mințile în cap”; plus ceva proteste cu „focile nervoase” în Piață Victoriei. Acum se iau măsuri „preventive” – tot că să nu ajungă în România banii europeni”, a spus Victor Ponta, recent, făcând referire la directiva privind azertizorii de integritate.