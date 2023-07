Un nou divorț șocant în showbiz. Se despart după 8 ani, Beyonce este cu siguranță tristă

Un anunț surprinzător a făcut furori în showbiz-ul de peste Ocean. După aproape opt ani de căsnicie, cei doi au decis să pună punct poveștii lor de dragoste din pricina unor diferențe ireconciliabile. Vestea despărțirii cu siguranță a afectat-o pe Beyonce.

Este furtună în familia lui Beyonce. După opt ani de căsnicie, mama artistei, în vârstă de 69 de ani, a decis să pună punct mariajului cu actorul Richard Lawson.

Anunțul despărțirii este un adevărat șoc în showbiz-ul din SUA, în condițiile în care cei doi păreau fericiți și îndrăgostiți.

Tina Knowles, mama lui Beyonce, a fost cea care a depus actele de divorț, luând astfel decizia de a încheia cel de-al doilea mariaj. Motivele invocate în documentele de la tribunal au fost diferențe obișnuite ireconciliabile.

Primul soț al Tinei Knowles a fost Mathew Knowles. Cei doi au fost căsătoriți timp de trei decenii și au împreună două fiice, pe Beyonce și pe Solange. Mariajul a ajuns la final după ce femeia a aflat că partenerul îi era infidel și avea chiar un copil cu amanta sa.

Divorțul părinților lui Beyonce a durat aproape doi ani. Procesul a început în 2009 și s-a finalizat abia în 2011. Tina Knowles afirma atunci faptul că „mariajul a devenit insuportabil din cauza certurilor și a conflictului dintre personalități, orice posibilitate de împăcare fiind exclusă”.

În ciuda eșecurilor pe plan sentimental, mama artistei este o familistă convinsă, devotată trup și suflet copiilor și nepoților.

„Rumi iubește moda. Ea își alege singură hainele. Am fost recent la Disneyland și și-a pus pantalonii scurți Mickey Mouse. Apoi a vrut să pună un top cu imprimeu strălucitor, care avea aceleași culori. De fapt, arăta foarte drăguț. Sora ei Blue a intrat și i-a spus că mama lor ar fi supărată, iar Rumi i-a spus: Acesta este stilul meu. Ea are 5 ani. Am fost impresionată. Îmi amintește atât de mult de Solange când era mică. Purta lucruri scandaloase, dar are un simț al stilului uimitor”, a mărturisit Tina Knowles într-un interviu pentru Oprah Daily.