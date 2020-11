Un nou divorț neașteptat în showbizul românesc. Anunțul de necrezut din această după-amiază

La un an după ce s-au căsătorit și după șapte ani de când sunt împreună, Andrei Ștefănescu și soția sa Antonia, au hotărât să se despartă. Anunțul a fost făcut chiar de artist pe pagina lui de Facebook.

Artistul a făcut abia acum anunțul despărțirii de Antonia, însă divorțul a avut loc în septembrie, la notar, după cum afirmă chiar Andrei Ștefănescu într-un anunț postat pe pagina sa de Facebook. Cei doi au împreună un băiețel.

Dupa 7 ani de relatie, o poveste frumoasa de dragoste si o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne desparti. In luna septembrie am finalizat divortul la notar pe cale amiabila si am cazut de acord asupra tuturor deciziilor care il privesc pe Ayan si nu numai, a spus Andrei Ștefănescu pe pagina lui de Facebook.

”Dragii nostri, dupa cum bine stiti, mereu am fost discreti cu evenimentele din familia noastra, lucru pe care l-am facut si acum. Din respect pentru voi am hotarat ca este momentul sa va informam despre situatia noastra, pentru a nu exista neintelegeri.

Andrei Ștefănescu spune că Antonia și fiul lor Ayan locuiesc în casa lor, iar artistul îi vizitează foarte des. Copilul este fericit, iar cei doi se asigură că despărțirea lor nu îl va afecta.

”Antonia si Ayan locuiesc in continuare in casa noastra, ii vizitez aproape zilnic si ne petrecem timpul impreuna. Puiul este bine si fericit si ne asiguram zi de zi ca aceasta schimbare sa nu il afecteze. Am ales sa facem aceasta tranzitie departe de ochii si parerile celor din jurul nostru, pentru binele si linistea atat a noastra, cat si a lui Ayan.

Stim ca aceasta decizie va uimi pe toata lumea care ne indrageste si care ne-a fost alaturi de-a lungul anilor, insa amandoi suntem bine si ne intelegem foarte frumos in ciuda despartirii noastre, lucrurile merg inainte la fel ca pana acum.



Chiar daca nu vom mai parcurge viitorul mana de mana, o vom face umar langa umar pentru binele si fericirea lui Ayan. Tocmai de aceea sa nu va mire ca vom petrece mult timp impreuna si ca vom avea diferite activitati impreuna cu Ayan, familiile noastre si prietenii nostri. In vietile noastre se asterne linistea, de aceea va rugam sa respectati discretia cu care am parcurs lunile acestea.

Tot ce am avut de declarat atat eu cat si Antonia se afla in aceste randuri. Va multumim!”, a scris Andrei Ștefănescu pe Facebook.