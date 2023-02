Un nou cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul, epicentrul a fost în județul Brăila

Seria seismelor în România continuă! Un cutremur s-a produs, duminică după-amiază, în Brăila, la ora 15 și 11 minute, la o adâncime de doar 10 kilometri. Ce magnitudine a avut? Anunțul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului vine după cel mai grav avertisment.

Duminică, 26 februarie 2023, la ora 15:11:33 (ora locală a României), a avut loc în Muntenia, Brăila, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 10 kilometri.

Seismul din Brăila vine la aproape două săptămâni după cele două cutremure din Gorj, cu magnitudini peste 5, urmate de circa 1000 de evenimente seismice, plus un cutremur în județul Timiș.

Primul seism (5,2) s-a produs luni, 13 februarie, în judeţul Gorj, la o adâncime de 16 kilometri. A doua zi, în aceeaşi zonă, a fost înregistrat un nou cutremur cu magnitudinea de 5,7, la adâncimea de 6,3 kilometri. Vezi și Zonele din România în care pot fi alte cutremure. Anunțul surpriză al lui Gheorghe Mărmureanu.

Zilele trecute, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a făcut cel mai grav avertisment după valul de cutremure din Oltenia. Din datele suplimentare publicate de INCDFP reiese faptul că activitatea seismică în Gorj va crește în perioada următoare.

Dacă vrem să ne informăm din surse sigure, „baza rămâne site-ul INFP, atât în varianta detaliată, cât şi în cea simplificată, atunci când valorile de trafic sunt de ordinul miilor pe secundă”. susține Institutul. De asemenea, și portalul PhENOMeNAL, ce aparține tot de INCDFP, este indicat de experți, românii putând vedea pe o hartă şi filtra informaţiile despre seisme.

„Mai este şi această aplicaţie pe care am lansat-o acum câteva zile, care are, de altfel, două moduri de vizualizare, una optimizată pentru telefoanele mobile şi alta mai detaliată. Şi, în plus, este site-ul EMSC, un fel de organizaţie la nivel european”, a explicat INFP.