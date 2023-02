Satul din Gorj care este epicentrul celor peste 170 de cutremure, oamenii nu au mai trăit aşa ceva. Ce decizie s-a luat în localitate

Recent, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a dat cel mai grav avertisment după valul de cutremure din Oltenia. Din datele suplimentare publicate reiese faptul că activitatea seismică în Gorj va crește în următoarele săptămâni. Alarmant este și că, din 14 februarie, s-au produs aproape 1000 de replici! De frica seismelor, o localitate gorjeană a decis să ia măsuri.

INFP a prezentat date suplimentare despre valul de cutremure din Oltenia. Experții avertizează că numărul seismelor din zona Gorj va crește în perioada următoare: „Clar ne așteptăm ca, în următoarele săptămâni, să avem cutremure destul de multe, sperăm că nu cu magnitudini peste 5”.

În epicentrul celor peste 170 de cutremure din Gorj, autoritățile locale au decis să ia măsuri. La jumătatea lunii februarie, în comuna Runcu, echipele de la Institutul Național de Fizica Pământului au montat două stații seismice pentru monitorizarea mișcării pământului. Localnicii de aici nu au mai trăit niciodată așa spaimă.

Epicentrul a sute de cutremure a devenit teritoriul comunei gorjene Runcu, stațiune turistică de interes local, cunoscută prin aria protejată de interes național – Cheile Sohodolului, unde au fost filmate mai multe opere cinematografice.

Edilul din Runcu, Adi Câmpeanu, a dezvluit presei locale că se afla chiar în fața sediului primăriei când a avut loc primul cutremur (5,2 grade, 13 februarie). Potrivi spuselor sale, s-a auzit un zgomot puternic, ca de avion, și se aștepta să cadă ceva din cer

„Nu știam de prezența acestor zone seismice. (…) În prima zi, când a fost cutremurul (n.r.-5,2 grade pe scara Richter), mă aflam în fața primăriei și am avut impresia că este un avion care zboară la joasă înălțime și nu știam din ce zonă poate pica. Așa s-a auzit zgomotul timp de câteva secunde. Când am văzut că nu pică nimic din cer, m-am gândit că vine un val de apă din Cheile Sohodolului care împinge o presiune mare de aer spre sat. Ulterior, mi-am dat seama că este un cutremur, după ce am văzut agitația animalelor din curțile oamenilor. La cutremurul de 5,7 grade nu mă aflam în localitate. Eram la Târgu Jiu, unde s-a simțit foarte puternic”, a relatat el.