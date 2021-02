Un medic român a povestit ce s-a întâmplat după vaccinarea anti-covid. Ce reacții a avut

Subiectul vaccinării împotriva COVID-19 încă este unul delicat și intens dezbătut. Un medic român a povestit despre experiența lui privind vaccinarea anti-covid și a explicat importanța vaccinurilor.

Un medic român a povestit ce reacții a avut după vaccinarea anti-covid

Gabriel Diaconu este medic român și a povestit întreaga experiență cu vaccinul contra COVID-19. El a spus cum s-a simțit după fiecare doză și a explicat de ce este important ca oamenii să se vaccineze împotriva virusului care face ravagii peste tot în lume.

„Prima doză de vaccin contra COVID m-a făcut să sper. Rapelul m-a făcut să-mi aduc aminte împotriva a CE mă vaccinez. Despre profilul de siguranță al vaccinurilor deocamdată în uz s-a scris mult, și de obicei prost. A devenit chiar un fel de ”tabu” să spui fie că vaccinurile sunt bune, utile sau – cum e cazul acum, în pandemie – necesare, sau dimpotrivă, să discuți onest despre partea mai puțin plăcută a vaccinării.

Experiența mea NU este generalizabilă. Sunt un adult de 40 de ani, fumător, fără istoric de boală consemnat la dosar, fără alergii cunoscute, deci – lăsând dependența mea de nicotină la o parte – un bun candidat la vaccinare. Îmi fac anual vaccinul gripal, și fac parte din acea generație de copii ai României care au primit inclusiv rapelul la BCG (cel de la 14 ani), vaccinul anti-polio oral șamd.

Sunt medic, deci am intrat în prima sută de mii de recipienți ai vaccinului anti-COVID, laolaltă cu colegii mei doctori & cadre medii. După prima doză de vaccin am avut durere la locul injectării, în deltoidul stâng, și mialgii, adică dureri musculare, de o intensitate ușoară-medie. Ninsese în ziua respectivă, așa că glumeam că e posibil că nici măcar n-am avut altceva decât febră musculară după dat zăpada de pe mașină. Senzația neplăcută a durat 48 de ore, și a dispărut la fel de ușor cum a apărut”, a scris medicul, pe pagina lui de Facebook.

Apoi, continuă el, după 21 de zile de la prima doză a urmat cea de-a doua. Zilele următoare s-a simțit rău, motiv pentru care a fost nevoie să plece mai devreme de la muncă. Simptomele pe care le-a descris medicul includ: dureri de cap, probleme de concentrare și dureri musculare.

„Marți am făcut rapelul la 21 de zile. Celălalt deltoid. Au trecut, deci, 72 de ore de la injectare, și în această dimineață mă simt bine. Mă simt bine de ieri după-amiază, de fapt, când m-am trezit dintr-un somn adânc.

Și miercuri, și joi, am fost obligat să-mi scurtez ziua de lucru din pricina senzațiilor fizice pe care le aveam. Destul de neplăcute. Am să le enumăr, în continuare. La început a fost durerea de cap. Nu e o durere de cap pe care să n-o mai fi avut. A cedat la paracetamol, intensitatea era medie, dar – pe lângă disconfort – am avut probleme de concentrare.

După care am avut dureri musculare și de articulații. Intensitatea era moderată, m-a surprins că mă dureau articulațiile mici la fel ca cele mari (spre clarificare, genunchiul e o articulație mare, degetele au articulații mici). Miercuri am venit acasă, m-am dus direct în dormitor și m-am culcat. După două ore dormite lemn (deși mă odihnisem bine cu o seară înainte), m-am trezit fără durere de cap. Am avut o creștere trecătoare a temperaturii, către seară,

După care, spune Gabriel Diaconu, a avut parte de un alt efect secundar raportat de mai multe persoane, după vaccinarea anti-covid. Ulterior, simptomele au început să se estomeze, iar medicul le-a catalogat ca fiind inconfortabile, în niciun caz de nesuportat.

„După care joi dimineață a venit deranjul digestiv. Am citit prospectul, știam că sunt efecte secundare raportate des. Am crezut că pot merge la muncă după un scurt fix medicamentos. Și m-am dus.

Am aflat că e o provocare să faci psihiatrie când între tine și toaletă stă un pacient cu o poveste de viață pe care ți-o spune în 60 de minute. Din nou am plecat mai devreme, am ajuns acasă, am picat într-un somn adânc din care m-am trezit restabilit. Fără dureri musculare, fără artralgii, fără disconfort digestiv, fără febră ori frison.

Veți spune că la naiba, vaccinul ăsta nu e bun, e groaznic, e de ne-conceput, e oribil.

Eu îmi aduc aminte de intervenții stomatologice făcute fără anestezie înainte de Revoluție. Prin comparație, ce-am trăit în ultimele două zile e parfum. Toate simptomele mele, pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă minim disconfort și 10 înseamnă că te zvârcolești de suferință, au fost de 3 – 4. Antrenamentul imun asta înseamnă. Că e posibil că ai să te simți rău. Ai să te simți rău, dar – la naiba – ai să te simți mult mai puțin rău decât dacă faci COVID.

Unele efecte secundare din RCP-ul vaccinului (RCP = rezumat al caracteristicilor produsului) sunt date de formula activă a acestuia. Altele sunt date de reacția imună specifică. Altele sunt date de reacția imună ne-specifică. Unele țin de starea ta de sănătate anterioară. Altele țin de ”reactivitatea” ta imună. E un grad de hazard la mijloc. Dar nu o ruletă rusească”, continuă doctorul.

Medic român, despre vaccinarea anti-COVID-19 : ”Din cei care se vaccinează, doar 1 din 4 vor avea reacții adverse semnificative”

Medicul a mai vorbit și despre reticența pe care mulți oameni o afișează cu privire la vaccin, dar și despre informațiile false răspândite mai ales în mediul online.

El a scris postarea în care a povestit experiența lui, pas cu pas, cu vaccinul contra COVID-19 pentru a îi asigura pe oameni că nu este nimic în neregulă cu procedura sau cu vaccinul în sine.

„Colegii mei îmi spun că în multe comunități, îndeosebi cele rurale, oamenilor continuă să le fie frică de vaccin. Fie că au fost mințiți că ”le schimbă codul genetic”, fie că niște descreierați i-au speriat că vaccinul face mai mult rău decât bine.

Ei, uite că un doctor care s-a vaccinat descrie clar și fără echivoc ce s-a întâmplat după vaccinare.

Dacă vrei am să îți spun și ce se întâmplă când te îmbolnăvești de COVID. Să-ți spun ar însemna să-mi pierd, poate, cumpătul, pentru că:

Dintre cei care fac vaccin, doar 1 din 4 vor avea reacții adverse semnificative. Ce am descris eu mai sus e semnificativ. Dar doar 1 din 100 vor avea o intensitate moderată a acestora. Moderat înseamnă că-ți afectează funcționarea de zi cu zi. La rapel, simptomele mele secundare au fost moderate, pentru că a trebuit să vin mai devreme acasă. Pe de altă parte, să fim serioși, n-am bolit. Am dormit, mi-am revenit.

Dintre cei care fac boala, cam 1 din 5 vor avea forme moderate-severe. Dintre acestea unele rămân ”tăcute”, și după aia te trezești c-ai rămas cu fibroză a plămânilor sau o boală de coagulare, sau un mic accident vascular cerebral, sau o funcție modificată a rinichilor.

Dar altele merg mai departe, și COVID devine o boală a întregului organism. Care te poate pune la pat. Care te poate omorî.

N-am cerut niciodată pacienților mei să facă lucruri pe care eu nu le-aș face, sau pe care nu le-aș recomanda părinților ori copiilor mei. Suntem toți o mare familie, când vine vorba de boală. Nu există diferență de rasă, de clasă, nu contează că ai școală ori ba, nu face vreo deosebire dacă ești musulman ori creștin.

Fără bunăvoință a fiecăruia dintre voi, vaccinarea va crea o prăpastie între Românii. Mi se pare incorect să-i lăsăm la greu pe cei mai vulnerabili dintre noi. Ei nu sunt cei săraci, cât cei săraci cu duhul. Și degeaba le promitem că vor moșteni împărăția Cerurilor, dacă-i lăsăm să ajungă acolo mai repede decât e cazul. E treaba fiecăruia să-și convingă mămăița, bunelul ori uncheșul să se vaccineze. E o obligație morală care ține de firul nevăzut care ne leagă.

Nu contează ce vaccin ai să-ți faci. Eu am primit Pfizer. Tu vei primi Moderna. El va primi Astra-Zeneca. Sau Johnson&Johnson”, a mai spus medicul român, care s-a vaccinat anti COVID-19.

Totodată, Gabriel Diaconu spune că nu contează firma producătoare de vaccin, ci însăși vaccinarea, care împiedică forma gravă de COVID-19 și reduce drastic rata de transmitere a virusului.

„Firma nu contează. Ce contează e vaccinarea anti-covid însăși. Toate vaccinurile aprobate previn forma severă de COVID, cea care omoară. Și toate vaccinurile, studii preliminare arată, scad drastic rata de transmitere a bolii.

Lăsați frica și teoria conspirației la o parte. Sunt întregi comunități de doctori unde deja peste 90% din personal s-a vaccinat. E și cazul clinicii pe care o conduc. Puneți deci, în balanță, toate bazaconiile care circulă pe internet cu faptul că, aproape unanim, medicii și personalul sanitar au ales să se protejeze de COVID prin vaccinare.

O să vă doară un pic? Da. Merită durerea respectivă? Oh, da. M-aș vaccina din nou și mâine. Iar dacă va fi nevoie de un nou rapel, pentru noile tulpini de coronavirus circulante, am să o fac.

Pentru că asta face știința. Îți dă apă potabilă, și medicamente pentru boli. Îți dă canalizare și școală copilului. Îți dă curent electric și acces la internet. Și-ți mai dă un lucru pe care niciun om pe lumea asta nu ți-l poate, de fapt, da: viață.

Alege viața.

#medicinromania #COVID19”, și-a încheiat medicul Gabriel Diaconu postarea.

