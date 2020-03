Un medic de la Spitalul Colțea acuză: medicii nu au echipament de protecție. ”Am văzut măști doar la TV!”

Pe fondul crizei epidemiologice și având un bilanț al îmbolnăvirilor la 167 de cazuri confirmate, era firesc să apară și lacunele din sistemul medical românesc, transpus în lipsa de echipamente, medicamente, etc.

În acest context, într-un interviu acordat astăzi celor de la DIGI 24, doctorul Marian Stamate, medic la Spitalul Colțea , la secția ORL, a confirmat, dacă mai era nevoie, de lipsa de comunicare între instituțiile statului, dar și de lipsa acută de echipamente, mai ales acum, în situația crizei epidemiologice.

Doctorul Marian Stamate, lider de sindicat, a declarat că era de așteptat ca lipsa echipamentelor, atât de necesare, mai ales acum, să fie un subiect slab dezbătut, datorită unor criterii politice și nu numai.

”Am văzut declarația președintelui azi, dar fără echipamente nu putem face nimic. Nu am avut nici măcar o mască astăzi în spital. Nu avem absolut nimic. Am văzut măștile doar la televizor. (…) Se întâmplă la fel ca la Colectiv. Nu era o noutate că vor fi desemnați ca spital pentru tratarea coronavirusului. Nici cei de la Colentina nu au nimic, am văzut declarațiile de azi. În primul rând, trebuie să protejezi personalul medical pentru a avea cine să trateze pacienții.

(…) Problema este că acum se încearcă umplerea sistemului fără a mai trece prin examenele obișnuite, dar ei nu vor veni pentru că știu că nu au protecție, iar când va trece epidemia vor fi dați afară. Toți avem familii și copii, toți trebuie să ne păzim propria viață, chiar dacă ne facem datoria. În România, acum, nici măcar nu s-a suspendat raportul de gardă, într-o cameră de 4 pe 5 metri să se înghesuie mulți oameni în fiecare dimineață… Despre ce vorbim? Este o piramidă a incompetenței de sus până jos și vom ajunge la rezultatele pe care le cunoaștem.”, a declarat medicul la Digi 24.