Un medic aflat în comă timp de 7 zile a călătorit în lumea de dincolo: „Coruri de îngeri ne-au susţinut. Nu ne raportăm la Dumnezeu”

Un medic aflat în comă timp de 7 zile a călătorit în lumea de dincolo. Eben Alexander, doctor neurochirurg, a detaliat cum a fost afectat de o boală rară. Timp de 7 zile cât a fost în comă, creierul său a fost complet blocat.

Eben Alexander este pe care să revoluționeze medicina! Doctorul a stat în comă timp de 7 zile, iar însănătoșirea lui este un adevărat miracol. Bărbatul a dezvăluit, spre uimirea tuturor, că a călătorit spre universul spiritual cât timp a fost în moarte clinică. Într-un interviu excepțional pentru Antena 3, medicul neurochirurg a povestit, pe larg, cum au decurs întâlnirile pe care le-a avut cu cei dragi, dar şi cu Universul însuși.

Pe data de 10 noiembrie 2008, Eben Alexander s-a trezit cu dureri mari de cap și spate, care aveau să-i schimbe viața definitiv. Doctorul în vârstă de 54 de ani a ajuns în stare gravă la spital, iar medicii abia dacă îi mai dădeau 2% şanse de supraviețuire.

Eben Alexander a stat 7 zile în comă, iar apropiații se rugau să se întâmple o minune cu el! Pe de altă parte, medicii voiau să-l deconecteze de la aparate, însă el a deschis ochii brusc. După ce s-a vindecat complet, Eben Alexander a detaliat cum a călătorit în lumea de dincolo.

„Este important să spun că am înţeles cum funcționează creierul. Ca neurochirurg am trecut prin această experienţă care este un model perfect pentru a explica ce se întâmplă acolo.

În 2008 m-am trezit cu dureri de cap şi de spate, aveam probele şi am intrat în comă. Am fost dus la spital, intubat şi conectat la aparate. Medicii au estimat că şansele mele sunt de 10%, iar după ce am intrat în comă de 2%. Ceea ce am experimentat eu este o călătorie extraordinară care s-a întâmplat atunci când creierul meu era atât de afectat încât nu mai putea să suporte nici visuri, nici halucinații.

Am avut viziuni profunde pe care le-am descris în cartea mea „Dovada lumii de dincolo”, şi acestea a implicat o călătorie prin domenii spirituale. Am trecut printr-un portal de muzică şi lumină. Au fost foarte multe lucruri pamântești şi foarte multe lucruri nepamântești. A fost o experienţă extraordinară şi am avut şi un ghid. Identitatea lui am conştientizat-o abia după ce am ieșit din comă. În acea vale în care am ajuns mi s-a spus că nu am de ce să mă tem”, a mărturisit Eben Alexander, în emisiunea Voi cu Voicu, de la Antena 3.