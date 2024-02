Un liceu din București va fi demolat. Decizia e oficială, câți bani se vor investi pentru o nouă clădire

Majoritatea dintre noi știu, sau au putut afla cine a fost celebrul matematician Grigore Constantin Moisil. În aceeași măsură, mulți bucureșteni au învățat la colegiul care-i poartă numele, înființat în urmă cu 59 de ani. Dar, conform Primăriei Sector 6, a fost aprobat proiectul “Arhitectură pentru educație inovativă – Transformarea Colegiului Național Grigore Moisil”. Citește mai departe și află detaliile despre proiect.

Încă de la începutul acestui an, la nivelul Consiliului Primăriei Sector 6 era depus un proiect, “Arhitectură pentru educație inovativă – Transformarea Colegiului Național Grigore Moisil”, prin care se dorește reconstrucția clădirilor aferente colegiului, precum și clădirea principală, ca urmare a deteriorării infrastructurii acestora.

Pe 14 februarie era depus spre dezbatere acest proiect, iar pe data de 20 februarie, Consiliul Local a aprobat proiectul care face parte dintr-o aplă strategie de infrastructură, denumit „Programul Regional București-Ilfov 2021-2027”.

În cadrul acestei hotărâri a PS6, s-au stabilit și aprobat toate cheltuielile aferente acestui proiect de infrastructură. Conform documentului aprobat azi, valoarea totală este de 219.983.478,57 lei (inclusiv TVA), din care PS6 va aduce o contribuție de 43.996.695,71 lei, se mai arată în H 33/2024.

De mai bine de 50 de ani nu s-au mai făcut renovări și ranforsări reale a clădirilor din interiorul isntituției de învățământ, iar argumentele aduse de primarul Ciprian Ciucu stau în picioare și, conform edilului, „Pereții sunt crăpați, se vede prin ei”.

„Colegiul Național, Grigore Moisil a ținut întotdeauna ștacheta sus, fiind printre primele din București și ne mândrim cu el. Din păcate, clădirea în care funcționează dintotdeauna este cu risc seismic.

Am comandat o expertiză care ne-a relevat acest lucru în cursul acestui an. Pereții sunt crăpați, se vede prin ei. De aceea, clădirea trebuie demolată și construită una nouă. O vom construi la standarde superioare, în concordanță cu prestigiul său. Am adus astăzi în fața Consiliului Local al Sectorului 6 studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici necesari.”