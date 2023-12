Liceul din București care are risc seismic. Pereții sunt deja crăpați, anunțul Primăriei

Citește și: Ce urma să facă David, tânărul mort în urma prăbuşirii internatului din Odorheiu Secuiesc, zilele acestea. Dezvăluiri emoţionante ale apropiaţilor

În urma tragicului accident de la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, apare mărturia cutremurătoare a colegului lui David, care a scăpat cu doar trei minute înainte de prăbușirea clădirii, în timp ce prietenul său a fost răpus în urma prăbușirii pereților internatului.

Laszlo Barna a dezvăluit că a părăsit camera cu doar trei minute înainte de prăbușirea căminului. El a povestit că David rămăsese în cameră, dormind, iar acest lucru ar fi putut contribui la această nenorocire. Colegul său susține că este posibil ca David să nu fi realizat pericolul, deoarece avea căști în urechi.

„Eu am plecat cu trei minute înainte de a se prăbuși căminul. La ora 15.50 eram înăuntru, la 15.52 am plecat și la și 55 deja ma sunau că ce s-a întâmplat, că s-a prăbușit căminul”, a povestit adolescentul.

„La urmă toți spuneau că David este înăuntru, mă gândeam că poate a adormit și nici nu putea să audă dacă a crăpat ceva, pentru că avea și căștile pe urechi. Era un copil bun, cu suflet foarte bun!

Îmi este prieten de demult, anul trecut am fost colegi de cameră, a fost un băiat foarte bun! Eu am fost ultimul care a vorbit cu el…

Cum am spus, la ora 15:50 am plecat și la minutul 55 deja era clădirea căzută”, a mai povestit Laszlo Barna, la Antena 3 CNN.