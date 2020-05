Un interlop cunoscut anunță că va participa la Puterea Dragostei. Ce mesaje a primit pe internet

Emisiunea ”Puterea Dragostei” își aduce ”Beleaua” pe cap! Așa mai este cunoscut interlopul Adrian Corduneanu, care a anunțat ieri nici mai mult, nici mai puțin, decât că a plecat spre celebra emisiune de la Kanal D, despre care se știe că este fan înrăit.

Adrian Corduneanu a anunțat că pleacă la ”Puterea Dragostei”

Interlopul Adrian Corduneanu a spus în mai multe rânduri că ar accepta o ofertă pentru a lua parte la emisiunea moderată de frumoasa Andreea Mantea. Marți, interlopul a plusat, postând o fotografie cu el pe aeroport, în dreptul căreia a scris prima dată mesajul ”plec spre țările calde”.

Fanii săi foarte curioși au început să-l descoasă pe celebrul interlop și să afle exact unde pleacă acesta. Corduneanu a dezvăluit destinația unde probabil ar dori el să ajungă: ”Am plecat la Puterea dragostei”. Fanii săi i-au urat deja succes în demersul său, care însă nu știm cât de serios este, mai ales că Adrian Corduneanu a descoperit de mai bine de 23 de ani puterea dragostei. El avea 16 ani, iar viitoarea sa soție avea 13 ani, când s-au cunoscut. După ani de certuri cu familia ei, cei doi s-au căsătorit și au și 3 copii împreună.

Și-a întâlnit marea iubire când avea 16 ani

“În 1996 m-am cunoscut cu Ramona. Pe ea am întâlnit-o la Sala Sporturilor, acolo aveau părinții ei un restaurant, iar noi frecventam mult acel loc. Ne-am văzut, ne-am plăcut, dar nu a fost chiar așa ușor. Prima dată când i-am dat întâlnire părinții nu au lăsat-o, dar nu m-am lăsat și chiar dacă aproape doi ani am avut certuri, scandaluri cu familia, noi am rămas împreună. Părinții ei spuneau că nu o lasă cu mine, eu m-am ținut de ea și noi chiar ne-am plăcut de la început și este iubire adevărată și astăzi când avem trei copiii frumoși.

Noi ne-am cunoscut când ea avea doar 13 ani și eu 16 și din 1996 și până acum, adică de 23 de ani suntem împreună. Avem trei copii frumoși, două fete gemene și un băiețel. Suntem o familie unită, ne iubim foarte mult copiii și suntem foarte fericiți. Noi suntem familiști și cea mai mare bucurie a noastră este familia”, declara Adrian Corduneanu pentru 7est.ro.