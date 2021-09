Un ieșean în vărstă de 102 ani a mărturisit secretul longevității sale. Ce face în fiecare zi: „Am o rutină acum”

Vasile Țapu are 102 ani și deține secretul longevității, fiind cel mai vârstnic beneficiar al Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Iași. În fiecare zi, acesta mănâncă sănătos și evită mereu agitația și stresul.

În urmă cu două luni, Vasile Țapu a împlinit 102 ani. Bărbatul a împărtășit secretul longevității. Mănâncă în fiecare fructe și legume, nu se grăbește și nu se stresează din cauza lucrurilor mici. Cu toate că soarta nu a fost prea prietenoasă cu el, bătrânul zâmbește în fiecare zi.

Pe lista mea de cumpărături sunt mereu următoarele fructe: banane, mure, afine, kiwi. Îmi plac toate fructele, iar în cameră am mereu câte un fruct. Nu trece zi fără să mănânc fructe și am făcut toată viața mea asta. Nu m-am stresat niciodată, chiar de am trăit momente foarte grele în viață”, a declarat Vasile Țapu.

„Am venit din 2018 aici, la cămin, și îmi este foarte bine. Am o rutină acum, aici, nu prea fac foarte multe, dar nici nu mai pot. Le fac ușor și cu calm pe toate. Nu știu dacă pot să spun că acesta e secretul unei vieți lungi, dar eu mănânc foarte multe fructe.

Angajații căminului spun că bătrânul este mereu foarte calm și relaxat. Nu se grăbește niciodată, mănâncă la ore fixe, iar stresul pare că este un cuvânt necunoscut pentru el. Nu suferă de nicio boală și iubește să se plimbe prin curtea căminului.

Cu toate că acum este liniștit, viața bătrânului nu a fost mereu așa. Plecat din Basarabia, locul de proveniență, a luptat timp de patru ani în cel de-Al Doilea Război Mondial. Când a plecat pe front avea doar 20 de ani.

Și acum își amintește clipele grele prin care a trecut, de parcă totul s-ar fi întâmplat ieri. După încheierea războiului, domnul Vasile a lucrat în agricultură. După revoluția din 1989 s-a mutat la Iași.

„Sunt veteran de război, am fost pe front timp de 4 ani. Cum să fie în război? A fost foarte greu, a fost un calvar. Era infernul. Războiul e război, ferească Dumnezeu să mai fie război. A fost nenorocire. După ce m-am eliberat din armată, am făcut serviciu. La 24 de ani am ieșit din război. După război a fost criză, a fost greu, dar odată cu trecerea anilor s-au mai îmbunătățit lucrurile.

Eu m-am născut în Basarabia. Din toate rudele pe care le-am avut, nu mai trăiește nimeni, decât un strănepot. Nu mai am pe nimeni în Iași. Am un singur copil care e plecat în Franța și am mai avut un copil care a murit la vârsta de 7 luni, iar soția mea a murit și ea în urmă cu câțiva ani”, a spus Vasile Țapu.