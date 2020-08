Un fotbalist de legendă decide viitorul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers! Verdictul a fost dat

Ianis Hagi a avut un start foarte slab de sezon în Scoţia, cu zero goluri şi zero pase decisive în primele patru meciuri. Foarte multe critici la adresa românului au apărut în ultima perioadă. Inclusiv o parte din fanii lui Rangers i-au întors spatele românului. Presiunea este uriaşă, iar Ianis riscă să fie scos din echipă de Steven Gerrard pentru mult timp.

Ianis Hagi nu a avut realizări în acest sezon în Scoţia. Ar putea bifa prima reuşită în weekend, cu Kilmarnock

Ianis Hagi primeşte sprijin din partea unui jucător de legendă al lui Glasgow Rangers, Brian Laudrup. Danezul este o figură influentă atât în rândul fanilor, cât şi la nivelul conducerii clubului. Astfel că părerea fostului star de la FC Barcelona va fi cu siguranţă luată în considerare. Laudrup cere mai mult timp pentru Ianis şi spune că şi el a simţit presiunea de-a lungul carierei.

„Ianis are doar 21 de ani. Are un alt fel de gândire acum din moment ce nu mai este doar un jucător împrumutat. În plus, aici este un mediu în care presiunea este mai mare decât la Genk. Îmi aduc aminte că și eu am avut aceleași probleme când am ajuns la Bayern Munchen de la Bayer Uerdingen”, a declarat Brian Laudrup pentru Glasgow Times.

Ianis Hagi a fost transferat definitiv de Glasgow Rangers în această vară, de la Genk. A jucat pe Ibrox şi în returul sezonului precedent, sub formă de împrumut. Următoarea şansă a românului de a-şi schimba soarta la Rangers este chiar sâmbătă. Formaţia pregătită de Steven Gerrard va juca pe propriul teren împotriva celor de la Kilmarnock. În ciuda formei slabe a lui Ianis, Rangers este pe primul loc în Scoţia, cu 10 puncte obţinute după primele etape. Cea mai importantă partidă pentru Rangers, cea cu rivala Celtic, se va disputa pe 17 octombrie, în etapa a 11-a.