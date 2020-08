Ianis Hagi, motiv de scandal în Scoția: „Ce pune băiatul ăsta pe tarabă pentru 4 milioane de euro?”

Ianis Hagi are un început de sezon foarte dezamăgitor în Scoția, iar criticile încep să vină din toate direcțiile. Românul a fost criticat de mulți dintre fanii lui Rangers după 0-0 cu Livingston. Iar rivalii de la Celtic nu ratează nici ei ocazia de a trimite săgeți otrăvite. Un fost jucător al „verzilor”, Kris Komons, a comentat situația lui Ianis, care nu este încă un jucător decisiv pentru Rangers.

„Este o întrebare care se cere pusă. Ce pune băiatul ăsta pe tarabă pentru cele 4 milioane de euro plătite pe el? Ianis a fost schimbat în prima etapă, cu Aberdeen, când aproape că nu a contribuit cu nimic. Apoi, acest meci cu Livingston. Scos din nou după o oră.

Are zero pase de gol, zero goluri în acest sezon. Şi a fost o figură periferică în toate meciurile din campionat. S-au plătit 4 milioane pe el, iar în meciuri de genul celui cu Livingston el ar trebui să desfacă jocul. Dar nu justifică suma inversită în el. Gerrard are tot dreptul să îi ceară mai mult”, a declarat Kris Kommons, conform The Scotish Sun.